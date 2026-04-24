आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए तैयार रूस: राष्ट्रपति पुतिन

मॉस्को, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि रूस आर्कटिक क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है।

आर्कटिक क्षेत्र के विकास, इंटरनेट व्यवधान और कुछ सरकारी सेवाओं पर केंद्रित सरकारी सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुतिन ने कहा, "हम सहयोग के लिए तैयार हैं, न कि केवल प्रतिस्पर्धा या टकराव के लिए, बल्कि सभी इच्छुक देशों के साथ सहयोग के लिए। हम निश्चित रूप से आर्कटिक में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे और निश्चित रूप से उनका बचाव करेंगे।"

उन्होंने कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग से मरमांस्क होते हुए व्लादिवोस्तोक तक फैला ट्रांसआर्कटिक परिवहन गलियारा दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय और सबसे कुशल शिपिंग लेन में से एक के रूप में उभर रहा है, ऐसा शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया।

उन्होंने कहा कि मैं वैश्विक संदर्भ में आर्कटिक की बढ़ती भूमिका पर जोर देना चाहूंगा, विशेष रूप से ग्रह की पारिस्थितिकी, वैश्विक ईंधन, ऊर्जा और कच्चे माल के परिसरों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और रसद संबंधों की स्थिरता बढ़ाने के लिए।

सरकारी समाचार एजेंसी टास ने बताया कि मध्य पूर्व सहित कई संघर्षों के कारण वैश्विक परिवहन श्रृंखलाओं में व्यवधान की पृष्ठभूमि में, उत्तरी ट्रांसआर्कटिक मार्ग का महत्व सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय और कुशल मार्ग के रूप में तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है।

उन्होंने प्रमुख शहरों में इंटरनेट की समस्याओं का भी जिक्र किया और कहा कि ये आतंकवादी खतरों को रोकने से जुड़ी हैं।

पुतिन ने कहा, "बेशक, अगर यह आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए किए जा रहे ऑपरेशनल काम से संबंधित है, और हम जानते हैं कि दुर्भाग्य से कभी-कभी हम ऐसे हमलों को पहचानने में चूक जाते हैं, और निश्चित रूप से, हमारी प्राथमिकता हमेशा लोगों, हमारे बच्चों, हमारे प्रियजनों, रूस के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी।"

उन्होंने आगे कहा कि वह समझते हैं कि जब आपराधिक कृत्यों और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए परिचालन कार्य चल रहा होता है तो जनता को पहले से व्यापक रूप से सूचित करने से परिचालन विकास को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि अपराधी तदनुसार अपने व्यवहार और योजनाओं को समायोजित कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संबंधित एजेंसियों को लोगों को जबरन संचार प्रतिबंधों के कारणों के बारे में सूचित करना चाहिए।

--आईएएनएस

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