आज से तीन दिनों के भारत दौरे पर रहेंगे ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन बुधवार से दो दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरे पर दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय की ओर से यह जानकारी साझा की गई है।

ब्राजील के विकास, उद्योग, व्यापार और सेवा मंत्री, अल्कमिन, गुरुवार (16 अक्टूबर) को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापार मंत्री स्तरीय समीक्षा बैठक की शुरुआत करेंगे। ब्राजील के उपराष्ट्रपति के साथ कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के आने की उम्मीद है।

वहीं ब्राजील के उपराष्ट्रपति बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेइरो फिल्हो भी मौजूद रहेंगे।

दोनों नेता भारत-ब्राजील के बीच रक्षा क्षेत्र में बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा, सैन्य-से-सैन्य और रक्षा औद्योगिक सहयोग सहित आपसी हित के क्षेत्रों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

इस यात्रा के दौरान, अल्कमिन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस. पुरी से भी मिलेंगे और आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अल्कमिन के भारत-ब्राजील व्यापार मंच में भाग लेने और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा करने की भी उम्मीद है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया ब्राजील यात्रा के दौरान, दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक मंत्रिस्तरीय समीक्षा तंत्र स्थापित करने और अगले पांच वर्षों के लिए 20 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की।

विदेश मंत्रालय ने कहा, "अल्कमिन की यात्रा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश की समीक्षा करने, नए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, व्यापार लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक रोडमैप तैयार करने और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी।"

यह यात्रा भारत और ब्राजील द्वारा 7 अक्टूबर को आयोजित भारत-ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टीएमएम) की सातवीं बैठक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को पांच वर्षों में 20 अरब डॉलर तक ले जाने की रूपरेखा पर चर्चा के कुछ ही दिनों बाद हो रही है।

--आईएएनएस

केके/एएस