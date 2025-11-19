अन्तरराष्ट्रीय

आईओसी की अध्यक्ष ने 15वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की प्रशंसा की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 19, 2025, 06:19 AM

बीजिंग, 18 नवंबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की अध्यक्ष किर्स्टी कोवेंट्री ने हाल में चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) को इंटरव्यू दिया। इस मौके पर उन्होंने चीन के 15वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की प्रशंसा की।

कोवेंट्री ने कहा कि उद्घाटन समारोह शानदार था। इसमें संस्कृति, खेल और प्रौद्योगिकी बहुत सहजता से एकीकृत हुई, जो अद्भुत है। चीनी लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की मजबूत भावना प्रशंसा के योग्य है।

कोवेंट्री ने एक चीनी कंपनी का दौरा किया और एआई द्वारा तैयार एक आभासी पात्र को देखा। इस आभासी पात्र ने फिल्म में अभिनय किया और अभी बहुत प्रसिद्ध है। यह तकनीक बहुत बढ़िया है।

कोवेंट्री ने कहा कि स्मार्ट चश्मा पहनकर उन्होंने अपनी पुरानी प्रतियोगिता का पुनः प्रसारण देखा। यह अनुभव अद्भुत था। चीन के राष्ट्रीय खेलों के पैमाने से खेलकूद में चीनी लोगों का उत्साह दिखाई देता है। ऐसा पैमाना कहीं और कभी नहीं देखा गया। आज, अधिक से अधिक चीनी लोग अपनी एथलेटिक प्रतिभा की खोज कर रहे हैं और रुचि के कारण खेलों में भाग लेने लगे हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...