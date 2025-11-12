अन्तरराष्ट्रीय

आईओसी आजीवन मानद अध्यक्ष बाख ने चीनी राष्ट्रीय खेलों की सराहना की

Nov 12, 2025, 03:48 PM

बीजिंग, 12 नवंबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के आजीवन मानद अध्यक्ष थॉमस बाख ने चीन के 15वें राष्ट्रीय खेलों की उत्कृष्टता की सराहना की और भविष्य में क्वांगतोंग-हांगकांग-मकाओ ग्रेटर बे एरिया द्वारा और अधिक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की उम्मीद जताई।

बाख ने 11 नवंबर को दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत के चाओछिन शहर में आयोजित राष्ट्रीय खेल के जूडो प्रतियोगिता के मैच देखने के बाद उक्त बात कही।

बता दें कि 9 नवंबर की शाम 15वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह को देखने के बाद, बाख ने हाल के दो दिन क्वांगतोंग प्रांत के कई प्रतियोगिता स्थलों पर बिताए।

बाख ने ग्रेटर बे एरिया की अत्याधुनिक खेल सुविधाओं और लोगों में खेलों के प्रति उत्साह की सराहना की, साथ ही आयोजन की शानदार व्यवस्था की भी प्रशंसा की।

उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में ग्रेटर बे एरिया और अधिक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए प्रयास किए जाएं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

