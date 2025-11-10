आईएसआईएस पर शिकंजा कसने के लिए सीरियाई राष्ट्रपति कर सकते हैं ट्रंप से बात, आतंकियों की लिस्ट में नाम

वाशिंगटन, 10 नवंबर (आईएएनएस)। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। सीरियाई राष्ट्रपति का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। सोमवार को वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे।

अहमद अल शरा के अमेरिकी दौरे की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ समय पहले तक उनका नाम आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल था। उनके ऊपर एक करोड़ डॉलर का इनाम भी घोषित था। हालांकि, अमेरिका दौरे से ठीक एक दिन पहले उनका नाम आतंकवादियों की लिस्ट से हटा दिया गया।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात के दौरान संभव है कि सीरियाई प्रेसिडेंट आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई करने में अमेरिका के साथ हाथ मिलाने का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही सीरिया के पुनर्निर्माण पर भी चर्चा हो सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिका सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास सैन्य अड्डा बनाने की प्लानिंग कर रहा है। चूंकि सीरिया में सालों से चल रहे गृहयुद्ध की वजह से भारी तबाही मची है और इसके पुनर्निर्माण में 216 अरब डॉलर की लागत हो सकती है, ऐसे में ट्रंप और शरा के बीच सीरिया के पुनर्निर्माण को लेकर बात बनने की उम्मीद भी लगाई जा रही है।

अहमद अल शरा के संगठन हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) का अलकायदा ग्रुप के साथ कनेक्शन था। इसकी वजह से शरा का नाम अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल था। अमेरिका में अलग-अलग आतंकी गतिविधियों के मामले में शरा के खिलाफ एक करोड़ डॉलर का इनाम भी घोषित था।

हालांकि, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के आतंकवादियों की लिस्ट में अब भी एचटीएस सदस्यों के नाम शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची से बाहर आने के बाद सीरियाई राष्ट्रपति शरा ने यूएनजीए को संबोधित किया। शरा ऐसा करने वाले पहले सीरियाई राष्ट्रपति बने।

वैसे तो सीरियाई राष्ट्रपति पर लगे अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, लेकिन 2019 में अमेरिकी कांग्रेस की ओर से लगाए गए प्रतिबंध अब भी जारी हैं। इन कड़े प्रतिबंधों को हटाने के लिए कांग्रेस से अनुमति की जरूरत होगी।

