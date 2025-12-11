आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों ने चीन की आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमानों को बढ़ाया

बीजिंग, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 10 दिसंबर को चीन की राजधानी पेइचिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चीनी अर्थव्यवस्था पर अपनी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आईएमएफ के पूर्वानुमान के अनुसार, चीन की अर्थव्यवस्था 2025 में 5.0 प्रतिशत बढ़ेगी, जो अक्टूबर में जारी विश्व आर्थिक आउटलुक से 0.2 प्रतिशत अधिक है।

विश्व बैंक ने 11 दिसंबर को पेइचिंग में अपनी नवीनतम चीन आर्थिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें पिछली रिपोर्ट की तुलना में 2025 में चीन की आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को 0.4 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

विश्व बैंक ने कहा कि चीन सरकार की अधिक सक्रिय राजकोषीय नीति और उचित उदार मौद्रिक नीति ने घरेलू उपभोग और निवेश को समर्थन दिया। वहीं, चीन के निर्यात बाजारों के विविधीकरण ने निर्यात की मजबूती बनाए रखने में सहायक भूमिका निभाई।

विश्व बैंक की चीन संबंधी ब्यूरो डायरेक्टर मारा वारविक ने कहा, “आने वाले वर्षों में चीन की आर्थिक वृद्धि घरेलू मांग पर अधिक निर्भर करेगी।”

उन्होंने आगे कहा कि चीन की अधिक सक्रिय राजकोषीय नीति, निरंतर और गहन संरचनात्मक सुधार, और अधिक पूर्वानुमानित कारोबारी माहौल से विश्वास बढ़ाने और मजबूत एवं टिकाऊ विकास की नींव रखने में मदद मिलेगी।

