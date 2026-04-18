आईएएनएस साक्षात्कार: आरएसएस ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' सुधार का समर्थन किया

स्टैनफोर्ड, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' सहित कई अहम राजनीतिक सुधारों का समर्थन किया है। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने एक ऐसे शासन मॉडल की वकालत की है, जिसकी नींव राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक शुचिता और नागरिक चेतना पर आधारित हो; साथ ही उन्होंने भारत के लोकतंत्र के सामने मौजूद स्ट्रक्चरल और सामाजिक चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया।

आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर एक खास इंटरव्यू में, होसबोले ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने से लोकतांत्रिक कामकाज मजबूत होगा और राजनीतिक रुकावटें कम होंगी।

उन्होंने कहा कि एक देश, एक चुनाव की बात पहले ही कही जा चुकी है, और इस प्रस्ताव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए जरूरी सुधारों में से एक बताया।

उन्होंने इसके साथ ही शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी समर्थन किया, और 'महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी' को एक 'क्रांतिकारी कदम' बताया, जो राजनीतिक फैसले लेने के तरीके को बदल सकता है।

होसबोले ने जोर देकर कहा कि सिर्फ स्ट्रक्चरल सुधार ही काफी नहीं होंगे, जब तक कि नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता में भी गहरा बदलाव न आए।

उन्होंने कहा कि लोगों को सही सोचने के लिए राजनीतिक शिक्षा की जरूरत है, जो समाज और देश के लिए बहुत जरूरी है, और इस तरह उन्होंने जागरूक नागरिक भागीदारी की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र को सिर्फ चुनावी प्रक्रियाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें जिम्मेदारी और राष्ट्रीय हित पर आधारित एक व्यापक सोच भी झलकनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर, पहले देश, फिर बाकी सब कुछ। यह सोच सभी राजनीतिक पार्टियों में होनी चाहिए।

आरएसएस नेता ने 'तुष्टीकरण की राजनीति' की कड़ी आलोचना की और कहा कि इसने 'हमारे सामाजिक ताने-बाने, राष्ट्रीय कल्याण और देश की एकता को बहुत नुकसान पहुंचाया है। होसबोले ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, और इस बात पर जोर दिया कि शासन में समानता हमेशा सबसे अहम होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि सभी भारतीयों के पास बराबर अधिकार हैं। कोई भी दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं है।

उन्होंने समान नागरिक संहिता को कानूनी समानता हासिल करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बताया, और तर्क दिया कि धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव किए बिना, कानून की नजर में सभी नागरिकों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए।

एक सवाल के जवाब में, होसबोले ने आरएसएस से जुड़े लोगों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को मतदाताओं की बदलती उम्मीदों से जोड़ा और कहा कि शासन के प्रदर्शन और सांस्कृतिक जड़ों ने चुनावी नतीजों को तय करने में अहम भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि लोगों में बढ़ती जागरूकता... उन्हें यह अनुभव हुआ है कि वे समाज के कल्याण के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, और इस बात का जिक्र किया कि राष्ट्रीय स्तर पर और कई राज्यों में उन्हें लगातार चुनावी सफलता मिली है।

उन्होंने कहा कि पहले के राजनीतिक तरीके, जो सामाजिक या पहचान के आधार पर लोगों को बांटने पर निर्भर थे, 'भारतीय जनता को रास नहीं आए,' जिसकी वजह से समय के साथ लोगों की सोच में बदलाव आया। होसबोले के अनुसार, आरएसएस की पृष्ठभूमि से उभरे नेतृत्व ने 'सामाजिक एकता बनाए रखने' में योगदान दिया है, और इसे राजनीतिक चर्चाओं में बढ़ रहे बिखराव के जवाब के तौर पर पेश किया है।

चुनावी सुधारों से परे, होसबोले ने राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के लिए एक व्यापक रूपरेखा पेश की, जिसमें उन्होंने नागरिक जिम्मेदारी को एक ऐसे मुख्य क्षेत्र के तौर पर पहचाना जहां भारत को अब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत अपनी तमाम महानता और समृद्धि के बावजूद... नागरिक बोध और नागरिक कर्तव्यों के मामले में कई बार हमें लगता है कि हम पीछे हैं, और इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक अनुशासन और सामुदायिक जिम्मेदारी को मजबूत करने की जरूरत है।

उन्होंने बताया कि आरएसएस ने सामाजिक बदलाव के पांच क्षेत्रों पर अपना ध्यान और बढ़ाया है: सामाजिक सद्भाव, परिवारों को मजबूत बनाना, पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना और नागरिक कर्तव्यों में सुधार लाना।

होसबोले ने संगठन के अपनी पहुंच बढ़ाने और बदलते समय के साथ खुद को ढालने के प्रयासों पर भी बात की, और आरएसएस को 'लगातार विकसित होने वाला' संगठन बताया।

उन्होंने कहा कि आरएसएस समय के साथ खुद को बदलता रहा है, और आजादी से पहले और बाद में जोर दिए जाने वाले विषयों में आए बदलावों, तथा उभरती जरूरतों के जवाब में शुरू की गई नई पहलों का जिक्र किया।

उन्होंने सार्वजनिक सेवा, मीडिया पहुंच और संचार के लिए विशेष विभाग बनाने का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे संगठन ने अपनी गतिविधियों को संस्थागत रूप दिया है।

उन्होंने कहा कि हमारा काम, यानी सार्वजनिक सेवा... तो हमने उसके लिए एक विभाग शुरू किया। पहुंच बढ़ाने के लिए एक विभाग शुरू किया गया; मीडिया और संचार के लिए एक विभाग शुरू किया गया, और साथ ही यह भी जोड़ा कि प्रशिक्षण और कौशल विकास अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं।

उन्होंने बताया कि एक और उभरता हुआ मुख्य बिंदु है नागरिक समाज के बीच नेटवर्क बनाना; इसके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में लगे व्यक्तियों और संगठनों को एक साथ लाया जाता है।

होसबोले ने कहा कि बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं... लेकिन वे सभी अपने-अपने दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। आरएसएस का मानना ​​है कि यह अच्छाई की शक्ति है, इसलिए हमें उन्हें एक नेटवर्क में जोड़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य सहयोग का एक ऐसा व्यापक ताना-बाना बुनना है जो आरएसएस की अपनी संगठनात्मक सीमाओं से भी कहीं आगे तक जाता हो।

वैचारिक स्तर पर, होसबोले ने आरएसएस को 'मानवीय सामाजिक पूंजी' के निर्माण में योगदान देने वाला बताया; उन्होंने इसे एक ऐसी संगठनात्मक संरचना और जीवनशैली, दोनों के रूप में पेश किया जिसकी जड़ें सांस्कृतिक मूल्यों में गहरी जमी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि संरचना के लिहाज से आरएसएस एक संगठन है... लेकिन आरएसएस एक जीवनशैली भी है, और साथ ही यह भी जोड़ा कि इसके मॉडल को दुनिया भर के अलग-अलग समाजों में अपनाया जा सकता है।

--आईएएनएस

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