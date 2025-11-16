आईएएनएस एक्सक्लूसिव : दक्षिण अफ्रीका और भारत के संबंध पर क्या बोले राजदूत अनिल सूकलाल?

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सूकलाल ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की सराहना की। उन्होंने आईएएनएस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों की सराहना की। उन्होंने इसे लोकतंत्र को और मजबूत करने का एक तरीका बताया और कहा कि अफ्रीकी राष्ट्र भी इससे सीख लेते हैं।

आईएएनएस के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, अनिल सूकलाल ने व्यवस्थित तरीके से चुनाव कराने के लिए भारत की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि समावेशीपन वर्तमान में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है।

उन्होंने भारत-दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में होने वाले आगामी जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन, वैश्विक दक्षिण को मजबूत करने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका, व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा आदि से जुड़े कई मुद्दों पर भी बात की।

आईएएनएस :- बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे हाल ही में घोषित हुए और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीत हासिल की। ​​हालांकि, राहुल गांधी की कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों पर आपकी क्या राय है?

अनिल सूकलाल :- मेरे लिए भारतीय राजनीति पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हम भारत में होने वाले घटनाक्रमों पर नजर रखते हैं, जैसा कि राजनयिक समुदाय के लिए सामान्य बात है। हम इस पर रिपोर्ट करते हैं और चुनावों पर नजर रखते हैं, क्योंकि भारत की तरह हम भी एक जीवंत लोकतंत्र हैं। मैं भारतीय जनता और सरकार को चुनाव संचालन के तरीके के लिए बधाई देना चाहता हूं और उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं, जो सफल रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र इसी तरह काम करता है।

हमारे पर्यवेक्षक मिशन के हिस्से के रूप में दक्षिण अफ्रीका से एक दल आया था, क्योंकि हम सीखते हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जिस तरह से आप बिहार की आबादी, जो मेरे हिसाब से 10 करोड़ से ज्यादा है, के साथ चुनाव आयोजित करते हैं, वह अपने आप में दक्षिण अफ्रीका की आबादी से भी बड़ा है। लेकिन जिस व्यवस्थित तरीके से आपके चुनाव संपन्न हुए, जिस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, ये सभी ऐसे तत्व हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और हमारी भी मदद करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक लोकतांत्रिक समाज से आने के नाते, यह देखना जरूरी है कि हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने में कैसे एक साथ काम कर सकते हैं और एक-दूसरे से सीख सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया को इसी की जरूरत है।

हम देख रहे हैं कि राष्ट्रों द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो समावेशी नहीं हैं, बहिष्कारवादी हैं, और एकतरफा हैं। हम भूल जाते हैं कि लोकतंत्र जनता के बारे में है और जनता और उनकी जरूरतें पहले आनी चाहिए। यही कारण है कि चुनाव इतने महत्वपूर्ण हैं। लोगों को एक समावेशी, शांतिपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से अपने नेताओं के बारे में निर्णय लेने का अवसर देना, जैसा कि हमने बिहार में देखा।

आईएएनएस :- दक्षिण अफ्रीका जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, तो देश किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और आप अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित मुद्दों को कैसे आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं?

अनिल सूकलाल :- दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता संभालने के बाद, हमने अपने विषय और प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की। दक्षिण अफ्रीका का विषय, जैसा कि हमने अपनी अध्यक्षता के आरंभ में ही स्पष्ट किया था, एकजुटता, समानता और स्थिरता है। यह पिछले अध्यक्षों के विषयों पर आधारित है, विशेष रूप से 2022 में इंडोनेशिया से शुरुआत करते हुए, और उसके बाद पिछले वर्ष भारत और ब्राजील से। जी20 एक सतत प्रक्रिया है, और इसलिए, हम न केवल पिछले चार अध्यक्षों के कार्यकाल में प्राप्त उपलब्धियों पर, बल्कि नवंबर 2008 में वाशिंगटन में जी20 के शिखर सम्मेलन स्तर तक उन्नत होने के बाद प्राप्त उपलब्धियों पर भी आगे बढ़ना चाहते थे।

व्यापक विषय के अंतर्गत, हमने कुछ प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान की है और इसमें समावेशी आर्थिक विकास, असमानता और बेरोजगारी की चुनौतियों का समाधान, और साथ ही औद्योगीकरण, विशेष रूप से अफ्रीकी महाद्वीप और वैश्विक दक्षिण में, शामिल हैं।

दूसरा, हमने पिछले अध्यक्षों के खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित रुख को भी आगे बढ़ाया। तीसरा, हमने डेटा गवर्नेंस सहित सतत विकास के लिए एआई और नवाचार के मुद्दे पर विचार किया।

यह पहली बार है कि जी20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित होने जा रहा है और दक्षिण अफ्रीका इसकी मेजबानी कर रहा है, क्योंकि यह जी20 का एकमात्र पूर्ण सदस्य अफ्रीकी देश है। स्वाभाविक रूप से, हम इस अवसर का फायदा उठाते हुए अफ्रीकी महाद्वीप, विशेष रूप से इसके विकास संबंधी मुद्दों पर, ध्यान केंद्रित करेंगे। हमने सभी बैठकों के दौरान, अफ्रीकी संघ के एजेंडा 2063 और उसके कार्यक्रमों को मुख्यधारा में लाए हैं। हमने अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर अपने साझेदारों के साथ व्यापार को गहरा करने के संदर्भ में जी20 अफ्रीकी महाद्वीप के साथ कैसे साझेदारी कर सकता है, इस पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

दूसरा प्रमुख मुद्दा ऋण स्थिरता से संबंधित है। खासकर कोविड के हमारी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, यह जी20 के एजेंडे में रहा है। हम ऋण को लेकर जी20 ढांचे पर काम कर रहे हैं, जिसे 2020 में अपनाया गया था। इस दौरान सऊदी अरब जी20 का अध्यक्ष था। ऋण स्थिरता, विशेष रूप से अफ्रीकी देशों के विकास में बाधा बन रही है, सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा ऋण चुकाने में खर्च होता है। इस पर दक्षिण अफ्रीका ने विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

ये प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन हमारे द्वारा गठित कार्य समूहों और टास्क टीमों के तहत एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिजों पर केंद्रित है। यह वैश्विक समुदाय का एक प्रमुख केंद्रबिंदु है और अफ्रीका महत्वपूर्ण खनिजों का एक प्रमुख भंडार है, जो नई तकनीकों, विशेष रूप से हरित ऊर्जा की ओर हमारे निर्णय के लिए आवश्यक हैं।

हम इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि अफ्रीका के साथ व्यापार के पुराने पैटर्न की पुनरावृत्ति न हो, जहां अफ्रीका को केवल प्राकृतिक संसाधनों के प्रदाता के रूप में देखा जाता है, और अफ्रीका को लाभकारी प्रक्रिया से कोई लाभ नहीं होता है। बेशक, जलवायु कार्रवाई के मुद्दे भी प्रमुखता से उभरेंगे, साथ ही ब्रेटन वुड्स संस्थान, विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सहित वैश्विक शासन संरचना में सुधार से संबंधित मुद्दे भी उठेंगे, जो पारंपरिक रूप से जी20 एजेंडे का हिस्सा हैं।

आईएएनएस :- आने वाले समय में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंधों को आप किस रूप में देखते हैं?

अनिल सूकलाल :- भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंध एक साझा इतिहास पर आधारित हैं और एक ऐतिहासिक संबंध बने हुए हैं। वैश्विक दक्षिण के देश होने के नाते, भारत और दक्षिण अफ्रीका, दोनों ने शोषण और उपनिवेशवाद का दंश झेला है और एक बुरे अतीत से उबरे हैं। हम कई वैश्विक दक्षिण संगठनों के सदस्य देश हैं। ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच है जहां हम अपने अन्य ब्रिक्स भागीदारों के साथ मिलकर काम करते हैं।

इसके अलावा, जब प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, तो वे न केवल जी-20 शिखर सम्मेलन, बल्कि आईपीएसए, भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका संगठन के शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, जो वैश्विक दक्षिण का एक महत्वपूर्ण मंच है जहां तीन जीवंत लोकतंत्र एक साथ आ रहे हैं, और यह दो दशकों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है।

द्विपक्षीय स्तर पर, जैसा कि मैंने कहा है, हमारा एक साझा इतिहास है। भारत रंगभेद के विरुद्ध हमारे संघर्ष और हमारे मुक्ति संग्राम का समर्थन करने वाले पहले देशों में से एक था। 1994 में लोकतंत्र बनने के बाद से, हमारे संबंध काफी मजबूत हुए हैं। भारत हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और हमारे सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदारों में से एक रहा है। हमारे संबंधों की नींव बहुत मजबूत है।

मुझे विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामफोसा अगले हफ्ते द्विपक्षीय बैठक के लिए मिलेंगे, तो वे संबंधों की स्थिति पर विचार करेंगे। हम सुरक्षा सहयोग, लोगों से लोगों के बीच संपर्क, व्यापार और निवेश, सांस्कृतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में इस महत्वपूर्ण संबंध को और गहरा करने के लिए सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी विचार करेंगे।

आईएएनएस :- क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक दक्षिण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, खासकर अफ्रीकी संघ को जी20 में सदस्य के रूप में शामिल करने में भारत की भूमिका के बाद?

अनिल सूकलाल :- यह फैक्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी का अफ्रीकी महाद्वीप में वैश्विक स्तर पर अत्यधिक सम्मान है। दक्षिण अफ्रीका में भी उनका बहुत सम्मान किया जाता है। हम उन्हें एक महत्वपूर्ण वैश्विक नेता के रूप में देखते हैं, जो अफ्रीका सहित वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक दशक से भी कम समय में प्रधानमंत्री मोदी की यह चौथी दक्षिण अफ्रीका यात्रा होगी। मुझे लगता है कि वह उन भारतीय प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की सबसे अधिक यात्राएं की हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी पदभार ग्रहण करने के बाद से कई अफ्रीकी देशों का दौरा किया है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत दक्षिण अफ्रीका सहित अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है।

आईएएनएस :- आप नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका से आए पहले भारतीय मूल के राजनयिक हैं। क्या आपको अपने परिवार के भारत से दक्षिण अफ्रीका आने की यात्रा याद है?

अनिल सूकलाल :- अगर आप ब्रिटिश शासन के तहत गुलामी प्रथा के अंत के बाद 1834 में भारत से भारतीयों के आने-जाने पर गौर करें, तो ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी समृद्धि जारी रखने के लिए सस्ते श्रम की तलाश करनी पड़ी। इसके लिए, भारत ब्रिटिश साम्राज्य का मुकुट था। वे इसे श्रम के एक आसान स्रोत के रूप में देखते थे। यही कारण है कि तथाकथित अनुबंध प्रणाली के तहत भारतीयों का आना-जाना 1834 से शुरू हुआ, जिसके तहत भारतीयों को मॉरीशस, उसके बाद कैरिबियन देशों और फिर दक्षिण अफ्रीका और फिजी ले जाया गया।

मेरा पारिवारिक इतिहास भी उस समय से जुड़ा हुआ है। मेरे परदादा-परदादी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक गांव से आए थे, और उन्हें नेटाल प्रांत में मेरे जन्मस्थान डरबन ले जाया गया, जहां उन्हें एक गन्ने के खेतों में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। मैं चौथी पीढ़ी का भारतीय हूं, मेरी जड़ें गाजीपुर के एक गांव में हैं, और पिछले सप्ताह के अंत में मुझे उस गांव में जाने का सौभाग्य मिला। यह गाजीपुर की मेरी पहली यात्रा थी, जहां मैंने गाजीपुर साहित्य महोत्सव में भाग लिया। मुझे अपने गांव में जाकर उसे खोजने का अवसर मिला।

यह एक तीर्थयात्रा थी, न केवल हमारे लिए, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में मेरे पूरे परिवार के लिए भी। और भारतीय समुदाय के कई लोग अपनी जड़ों की इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। भारत मेरे डीएनए का उतना ही हिस्सा है जितना अफ्रीका। मैं इस मायने में बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे भीतर, आप दो धाराओं, भारतीय धारा और अफ्रीकी धारा, का सम्मिश्रण देखेंगे।

आईएएनएस :- आपके विचार में दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय समुदाय दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी जुड़ाव और साझा सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने में क्या भूमिका निभाता है?

अनिल सूकलाल :- मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि दुनिया के किसी भी समुदाय का प्रवासी समुदाय, प्रवासी समुदाय के निवास स्थान और वर्तमान मूल देश के बीच एक कड़ी होता है। आज भारतीय प्रवासी समुदाय बहुत बड़ा है और विश्व स्तर पर सबसे बड़े समुदायों में से एक है, जहां लगभग 3.5 करोड़ भारतीय रहते हैं।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों की सबसे बड़ी आबादी है। वास्तव में, आज अफ्रीका में भारतीय मूल के 35 लाख लोगों के रहने का अनुमान है, जिनमें से आधे दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों की आबादी लगभग 17.5 लाख है।

यह सभी मोर्चों पर एक बहुत ही जीवंत संबंध है, चाहे वह व्यावसायिक मोर्चे पर हो, पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में हो, जो आज भी कई मामलों में मौजूद हैं। निश्चित रूप से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, संगीत, कला, नृत्य, बॉलीवुड, भारतीय व्यंजन और भारतीय परिधान के संदर्भ में, हम हर स्तर पर जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति अभी भी कायम है। पूरे दक्षिण अफ्रीका में हमारे लगभग 200-300 मंदिर हैं। भारतीय समुदाय की धार्मिक प्रथाएं भारत से बहुत जुड़ी हुई हैं। उनमें से कई लोग भारत की तीर्थयात्रा पर भी जाते हैं, जैसा कि महाकुंभ के दौरान देखा गया, जहां सैकड़ों दक्षिण अफ्रीकी भाग लेने आए थे।

आईएएनएस :- भारत में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत के रूप में, दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के संदर्भ में आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी?

अनिल सूकलाल :- आर्थिक, व्यापार और निवेश, लोगों के बीच संपर्क, हर स्तर पर भारत के साथ अपने संबंधों को गहरा करना और अवसरों की तलाश करना। भारत कौशल विकास, क्षमता निर्माण, हमारे छात्रों और शिक्षाविदों के बीच शैक्षिक आदान-प्रदान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और उन प्रमुख क्षेत्रों में लाभ उठाने के तरीकों में हमारी सहायता कर सकता है और करता रहा है, जहां भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

कृषि क्षेत्र, हमारे लोगों के उत्थान और उन्नति के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, उदाहरण के लिए, आपका डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि प्रौद्योगिकी किसी देश और उसके लोगों के विकास को गति देने में क्या कर सकती है।

मेडिकल और मेडिसिन ऐसा क्षेत्र है, जहां हम भारत के साथ सहयोग को गहरा करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में हमारे लिए बहुत सारे अवसर हैं। पर्यटन भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक भारतीय पर्यटक दक्षिण अफ्रीका आएं। वर्तमान में हमारे पास दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा नहीं है। हम दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों में कई एयरलाइन कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले साल दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी।

हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने भारत से दक्षिण अफ्रीका जाने वाले भारतीयों को देखा। वे मुख्य रूप से पांच राज्यों, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, से आए थे। दक्षिण अफ्रीका में हमारे तमिल, तेलुगु, हिंदी, और गुजराती भाषी समुदाय बहुत सक्रिय हैं।

आईएएनएस :- गुप्ता परिवार पर लगे आरोपों और प्रतिबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इस मामले के संबंध में भारत या अन्य देशों के साथ कोई चर्चा हुई है?

अनिल सूकलाल :- मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान कुछ मुद्दे सामने आए हैं, जिनका मेरी सरकार ने समाधान किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंध किसी भी व्यक्ति से परे हैं। यह सरकार-से-सरकार, देश-से-देश का रिश्ता है। यह एक बहुत ही स्वस्थ रिश्ता है।

