9वां श्यांगश्योंग सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव 26 से 30 सितंबर तक आयोजित होगा

बीजिंग, 12 सितंबर (आईएएनएस)। 11 सितंबर को चीन के शीत्सांग (तिब्बत) स्वायत्त प्रदेश की सरकार के सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि 9वां श्यांगश्योंग सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव 26 से 30 सितंबर तक शीत्सांग के आली क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा।

इस वर्ष के महोत्सव का विषय "सर्वोच्च क्षेत्र, सर्वोच्च सौंदर्य, श्यांगश्योंग भाग्य, चीनी आत्मा" है और इसमें सात मुख्य कार्यक्रम होंगे: उद्घाटन समारोह, एक सार्वजनिक परेड, "गरचाछिंग" घुड़दौड़ प्रतियोगिता, लोक खेल गतिविधियां, दूसरी सामूहिक कला प्रदर्शन प्रतियोगिता, श्यांगश्योंग संस्कृति प्रचार और कला प्रदर्शन, और "आली का अन्वेषण" सेल्फ-ड्राइविंग एलायंस सम्मेलन और सेल्फ-ड्राइविंग रूट प्रचार एवं अनुभव कार्यक्रम।

श्यांगश्योंग सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव आली क्षेत्र का सबसे प्रमुख और विशिष्ट सांस्कृतिक पर्यटन मेला है, और यह इस क्षेत्र के सांस्कृतिक पर्यटन प्रचार का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है।

सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव के दौरान संगीत समारोह, श्यांगश्योंग संस्कृति पर एक संवाद और आदान-प्रदान कार्यक्रम, आली क्षेत्र की पहली राष्ट्रीय पोशाक शो और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत फैशन सप्ताह, सिलसिलेवार प्रदर्शनियां, निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम, सामग्री विनिमय बैठकें, तारा-दर्शन आदि गतिविधियां भी आयोजित होंगी। आली के विभिन्न काउंटियों में विविध और समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे आनंदमय, उत्सवपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण माहौल को बढ़ावा मिलेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

