900 से ज्यादा उपलब्धियों के साथ 2025 चीन अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार मेला संपन्न

बीजिंग, 14 सितंबर (आईएएनएस)। 14 सितंबर की दोपहर को, 2025 चीन अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार मेले (सीआईएफटीआईएस) ने अपनी समापन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

सम्बंधित अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष का सीआईएफटीआईएस पहली बार शौगांग औद्योगिक पार्क में एक ही स्थान पर आयोजित किया गया है। "डिजिटल इंटेलिजेंस नेविगेटिंग, रिवाइटलाइज़िंग सर्विसेज ट्रेड" की वार्षिक थीम के साथ, इसने सेवा व्यापार के डिजिटलीकरण, बुद्धिमत्ता और हरितीकरण जैसे प्रमुख रुझानों पर ध्यान केंद्रित किया।

इस वर्ष के सीआईएफटीआईएस के दौरान वैश्विक सेवा व्यापार शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। मेले में सावधानीपूर्वक तैयार की गई एक थीम प्रदर्शनी और नौ विशेष प्रदर्शनियों के साथ 13 विषयगत मंच, 81 विशेष मंच और 75 व्यावसायिक वार्ता एवं प्रचार सत्र शामिल रहे। लगभग 2,000 कंपनियों ने ऑफ़लाइन और लगभग 5,600 कंपनियों ने ऑनलाइन तरीके से इसमें भाग लिया।

14 सितंबर की दोपहर 12:00 बजे तक, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त जैसे क्षेत्रों में 900 से ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की गईं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/