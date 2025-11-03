8वें सीआईआईई के लिए प्रदर्शनी बूथों का निर्माण पूरा

बीजिंग, 2 नवंबर (आईएएनएस)। 8वां चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो (सीआईआईई) 5 से 10 नवंबर तक चीन के शांगहाई शहर में आयोजित होगा। वर्तमान में, राष्ट्रीय मंडपों, उद्यम मंडपों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान गतिविधियों सहित सभी प्रकार के बूथों का निर्माण पूरा हो चुका है।

एक हरित एक्सपो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अधिकांश बूथों की स्थानिक संरचना और आयतन डिजाइन को सरल बनाया गया है। प्रदर्शकों ने बड़ी मात्रा में प्राकृतिक, पुनर्चक्रण योग्य और नवीकरणीय पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का भी उपयोग किया है।

प्रदर्शकों की कुल लागत को कम करने के लिए, इस वर्ष की निर्माण अवधि को पहले की तुलना में दो दिन कम कर दिया गया है।

निर्माण सेवा प्रदाताओं के चयन को पूरी तरह से उदार बनाया गया है, जिससे प्रदर्शकों को अधिक विकल्प और स्वायत्तता प्राप्त हुई। इस वर्ष, 56 कंपनियों ने बूथ सेटअप में पहली बार भाग लिया। यह सीआईआईई के आयोजन में अंतर्राष्ट्रीयकरण, बाजारीकरण और खुलेपन की आवश्यकताओं के साथ बेहतर ढंग से मेल खाता है।

साथ ही, प्रदर्शकों की लागत कम करने के लिए, निर्माण प्रक्रिया में कई वस्तुओं के मूल्य निर्धारण मानकों को व्यापक रूप से अनुकूलित किया गया है, जिसमें 20% से 50% तक की कमी आई है।

सीआईआईई ब्यूरो के उप निदेशक गे होंग ने कहा कि इसके बाद, सीआईआईई की व्यापक सेवाओं को अनुकूलित करना जारी रखा जाएगा और प्रदर्शकों व आगंतुकों को उच्च-स्तरीय अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/