8वां चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो फलदायी परिणामों के साथ संपन्न

बीजिंग, 10 नवंबर (आईएएनएस)। आठवां चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो (सीआईआईई) सोमवार को शांगहाई में संपन्न हुआ। छह दिवसीय एक्सपो ने फलदायी परिणाम प्राप्त किए।

राष्ट्रीय प्रदर्शनी के संबंध में, इस वर्ष के सीआईआईई में कुल 67 देशों, क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया, जिसमें 30 हजार वर्ग मीटर का प्रदर्शनी क्षेत्र शामिल था, और आयोजन के दौरान 100 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने कहा कि हम अगले साल फिर आएंगे। मैं पहले से कहीं अधिक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल लेकर आऊंगा। इस साल हमारे पास 80 कंपनियां हैं और अगले साल हम 100 से अधिक कंपनियां ला सकते हैं।

प्रदर्शनी में नवाचार का एक सशक्त माहौल देखने को मिला, जिसमें पैमाने और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ। कुल 461 प्रतिनिधि नए उत्पाद, तकनीकें और सेवाएं लॉन्च की गईं। इनमें से 201 वैश्विक स्तर पर पहली बार प्रस्तुत किए गए।

इस बीच, 9वें चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो (सीआईआईई) की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो गई हैं, लगभग 100 विदेशी कंपनियों ने पहले ही 9वें एक्सपो में अपने बूथ सुरक्षित कर लिए हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/