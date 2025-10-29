80वां यूएन डे: जिंदल वर्सिटी में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर विचार-विमर्श किया गया

सोनीपत (हरियाणा), 28 अक्टूबर (आईएएनएस) ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) स्थित जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी (जेएसजीपी) ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, जिसे सैन फ्रांसिस्को संधि के नाम से भी जाना जाता है, पर हस्ताक्षर की 80वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

इस सेमिनार में संयुक्त राष्ट्र के प्रख्यात विशेषज्ञ, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (जेएसआईए) और जेएसजीपी के संकाय सदस्य, साथ ही जेजीयू के विभिन्न स्कूलों के विद्वान और शोधकर्ता शामिल हुए।

मुख्य वक्ता अल्प विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिकी केंद्र के डॉ. देवदत्त महाराज और निकोरे एसोसिएट्स की डॉ. मिताली निकोरे थी।

अपने उद्घाटन भाषण में, प्रोफेसर (डॉ.) नरेश सिंह ने वक्ताओं से आग्रह किया कि वे केवल अतीत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करें।

डीन रामास्वामी सुदर्शन ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के परिवेश, उसकी उपलब्धियों और उसकी विफलताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

प्रोफेसर राजदूत मोहन कुमार ने स्पष्ट किया कि सदस्य देशों को उस संगठन को दोष देने के बजाय, जिसके मूल सिद्धांतों और ढांचे ने काफी अच्छा काम किया है। इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता में असमानता को कम करने में मदद मिली है।

डॉ. महाराज ने तर्क दिया कि संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता के बारे में हमारा दृष्टिकोण इस बात से निर्धारित होता है कि मध्यस्थ भौगोलिक रूप से कहां स्थित है।

विकसित देशों में, संयुक्त राष्ट्र की अकसर पी-5 देशों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वीटो शक्ति के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विफलताओं के लिए आलोचना की जाती है और इसके घटते बजट और मानव संसाधन चुनौतियों के लिए इसकी निंदा की जाती है। ब्रिक्स और जी-20 जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का दृष्टिकोण अधिक सूक्ष्म है और वे संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए धन और मानव संसाधन का योगदान कर सकते हैं, लेकिन यूएनएससी की स्थायी सदस्यता एक अड़चन है।

जहां तक अन्य कम विकसित देशों की बात है, संयुक्त राष्ट्र की सशक्त भूमिका के बिना विकास संभव नहीं है। इसलिए दुनिया के लगभग 60 प्रतिशत देशों के लिए, संयुक्त राष्ट्र अत्यधिक प्रासंगिक है और आगे भी रहेगा।

डॉ. निकोरे ने संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने जुड़ाव का विवरण दिया - पहले एक बच्चे के रूप में संयुक्त राष्ट्र से प्रेरित होकर बड़ा होना, और फिर संयुक्त राष्ट्र महिला मुख्यालय के साथ उनका प्रारंभिक जुड़ाव और उसके बाद, निकोरे एसोसिएट्स के तत्वावधान में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ निरंतर कार्य।

उन्होंने तर्क दिया कि संयुक्त राष्ट्र प्रासंगिक बना रह सकता है बशर्ते वह न केवल परियोजनाओं के संदर्भ में, बल्कि मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ पदों सहित सभी स्तरों पर अपनी नियुक्ति प्रक्रियाओं में भी वैश्विक दक्षिण को प्रतिबिंबित करे।

उन्होंने तर्क दिया कि सभी स्तरों और विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की संरचना में विविधता संयुक्त राष्ट्र को आज दुनिया का अधिक प्रतिनिधि और इसलिए अधिक प्रासंगिक बनाएगी।

प्रोफेसर वेसेलिन पोपोव्स्की ने तर्क दिया कि संयुक्त राष्ट्र की निरंतर प्रासंगिकता न केवल यूएन80 जैसे सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से, बल्कि एक विश्व संसद के साथ एक नए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निर्माण द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं को वीटो शक्ति के अस्थायी उपहार को समाप्त करता है, और 21वीं सदी में युवाओं और भावी पीढ़ियों के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भाषा और भावना को पुनर्जीवित करता है।

प्रोफेसर सिल्विया बोट्टेगा ने तर्क दिया कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और परियोजनाओं, उसके कोषों और कार्यक्रमों, और विशिष्ट एजेंसियों के व्यापक नेटवर्क को, संयुक्त राष्ट्र की आलोचना करने वाले देशों सहित, दुनिया के विकास पथ को नुकसान पहुंचाए बिना नष्ट नहीं किया जा सकता।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सुधार प्रक्रिया में निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के साथ-साथ विशिष्ट एजेंसियों के सुधार को भी शामिल किया जाना चाहिए।

प्रोफेसर नरेश सिंह ने वक्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत किया और तर्क दिया कि विकास के बारे में सोच के ढांचे को जटिलता और प्रणालीगत परस्पर निर्भरता को संबोधित करने की दिशा में विकसित करने की आवश्यकता है और यह परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र के बारे में सोच को और अधिक प्रासंगिक बनाएगा।

इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर के दौरान, श्रोताओं में मौजूद विद्वानों और शोधकर्ताओं ने वक्ताओं की अंतर्दृष्टि की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र सुधार उपायों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की संभावनाओं और संयुक्त राष्ट्र के लिए वित्त पोषण और नेतृत्व के नए स्रोतों के बारे में प्रश्न पूछे। उनके दृष्टिकोणों में संयुक्त राष्ट्र की निरंतर प्रासंगिकता के बारे में विविध विचार शामिल थे, लेकिन जटिलता और आध्यात्मिकता के विमर्श में समान आधार पाया गया।

प्रोफेसर सूरज कुमार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर इसकी स्थापना के समय से ही प्रश्न और बहस होती रही है, और यह बातचीत लगभग हर दशक में, यदि सालाना नहीं, तो, नए सिरे से होती है।

संयुक्त राष्ट्र के निर्माण और मेजबान देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका के पीछे संस्थापक व्यक्तित्व, एलेनोर रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र को नौकरशाही द्वारा कार्यान्वित एक स्वप्न के रूप में वर्णित किया है और कहा कि यह स्वप्न सदैव प्रासंगिक है।

