80वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह का पहला पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न

बीजिंग, 10 अगस्त (आईएएनएस)। जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव के समाचार केंद्र से पता चला कि जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के लिए आयोजित समारोह का पहला व्यापक पूर्वाभ्यास 9 अगस्त की रात से 10 अगस्त के तड़के तक चीन की राजधानी पेइचिंग के थ्येनआनमेन चौक में आयोजित किया गया।

लगभग 22,000 लोगों ने पूर्वाभ्यास और साइट पर सहायता कार्य में भाग लिया।

रिपोर्टों के अनुसार, पहले व्यापक पूर्वाभ्यास, जिसमें स्मारक समारोह भी शामिल था, का ध्यान स्मारक समारोह की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न तत्वों के आंतरिक समन्वय को संतुलित करने पर केंद्रित था और सभी पक्षों के संगठनात्मक समर्थन और कमान एवं संचालन क्षमताओं का व्यापक परीक्षण किया गया।

पूर्वाभ्यास सुव्यवस्थित था और अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया। पेइचिंग के अधिकारियों ने आम जनता के प्रति उनकी समझ और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

