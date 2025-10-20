बीजिंग, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। 7वां चीन थ्येनचिन अंतर्राष्ट्रीय हेलीकॉप्टर एक्सपो संपन्न हुआ। प्रारंभिक आंकड़े बताते हैं कि एक्सपो के दौरान 51 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए, जिनकी कुल लागत 2.57 अरब युआन थी।
इस वर्ष के थ्येनचिन हेलीकॉप्टर एक्सपो में हेलीकॉप्टर और ड्रोन सहित सामान्य विमानन और लो एल्टीट्यूड अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में नई तकनीकों, उत्पादों और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया।
प्रारंभिक आंकड़े हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति, बिक्री और आशय पत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाते हैं, जिसमें लगभग 200 विमान शामिल हैं।
लो एल्टीट्यूड अर्थव्यवस्था क्षेत्र एक्सपो का एक प्रमुख आकर्षण रहा। पहली बार स्थापित 5,000 वर्ग मीटर का "लो-एल्टीट्यूड इकोनॉमी पैवेलियन" बेहद लोकप्रिय रहा, जिसमें एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के एचएच-100 सहित कई अत्याधुनिक लो-एल्टीट्यूड विमान प्रदर्शित किए गए।
पहली बार, पेइचिंग, थ्येनचिन और हेपेइ के तीन क्षेत्रों ने एक लो-एल्टीट्यूड इकोनॉमी प्रदर्शनी समूह की स्थापना की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण, अनुप्रयोग और सेवाओं में क्षेत्र की सहयोगात्मक नवाचार उपलब्धियों को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया गया, जो पेइचिंग-थ्येनचिन-हेपेइ औद्योगिक सहयोग के एयरोस्पेस क्षेत्र में आधिकारिक विस्तार का प्रतीक था।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
--आईएएनएस
एबीएम/