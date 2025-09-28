अन्तरराष्ट्रीय

560 से अधिक जर्मन उद्यम चीन के छोटे शहर थाईत्सांग में क्यों बसे

Sep 28, 2025, 05:46 AM

बीजिंग, 27 सितंबर (आईएएनएस)। पूर्वी चीन के च्यांगसू प्रांत के थाईत्सांग शहर में 560 से अधिक जर्मन उद्यम बसे हैं, जिनमें 60 से अधिक छिपे हुए चैंपियन हैं। छिपे हुए चैंपियन ऐसे उद्यम हैं कि जिनका पैमाना और नाम बड़ा नहीं है, लेकिन किसी मार्केट नीश में वे विश्व भर में अग्रसर रहते हैं। हाल ही में थाईत्सांग में आयोजित एक चीन-जर्मनी आर्थिक व व्यापारिक सहयोग गतिविधि पर कुछ जर्मन उद्यमों ने चीन के बारे में अपने विचार साझा किए।

जर्मन कनोर-ब्रेमसे एजी ग्रुप के चीनी क्षेत्र के महानिदेशक बी होंगक्वांग ने कहा कि चीन का औद्योगिक निर्माण विश्व में सबसे अच्छा है, जिसकी लागत सबसे कम, प्रतिक्रिया सबसे तेज और सेक्टरों की संख्या सबसे अधिक है। अगर हम किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो सरकार सक्रियता से सहायता करती है। यह हमारे विकास का एक अहम कारण है।

वेसल हाउसहोल्ड एप्लाइंसेंज के चीनी क्षेत्र के महाप्रबंधक फ्रेंसिस क्रेमर ने बताया कि चीन में हम चार या छह हफ्ते में अनुसंधान व विकास की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं ,जो अन्य क्षेत्रों से काफी तेज है। हम यहां सीधे उत्पादन भी कर सकते हैं। यहां की प्रतिभाओं को अच्छी शिक्षा मिली है। समग्र दृष्टि से देखा जाए , यहां सब से अच्छा विकल्प है।

अंतरराष्ट्रीय छिपे चैंपियन संघ के मानद अध्यक्ष हर्मन साइमन ने कहा कि चीनी उपभोक्ताओं को सृजन की चेतना है। वे सृजनात्मक और नए उत्पाद खरीदने में अधिक रुचि रखते हैं। यहां मानव संसाधन की सप्लाई और क्वालीफाइंग सप्लाइयर्स भी बहुत हैं। आपूर्तिकर्ता और बुनियादी संस्थापन उद्यमों के स्थान के चुनाव के लिए अत्यंत अहम हैं।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

