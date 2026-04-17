5.0 प्रतिशत की शुरुआत : चीनी अर्थव्यवस्था की स्थिरता, नवाचार और लचीलापन

बीजिंग, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। वैश्विक आर्थिक दबावों के बीच, चीन की पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि उल्लेखनीय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा इस वर्ष के लिए अपने वैश्विक आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर 3.1 प्रतिशत करने के बावजूद, यह उम्मीद से बेहतर वृद्धि दर न केवल चीनी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है, बल्कि विश्व में विश्वास भी जगाती है, जो एक दुर्लभ स्थायी कारक साबित होती है।

यह उपलब्धि चीन के अपने विकास पर केंद्रित होने का परिणाम है। चीन ने भू-राजनीतिक जोखिमों और ऊर्जा उतार-चढ़ाव का सामना किया, नई प्रकार की उत्पादक शक्तियों के विकास में तेजी लाई, सुधार और खुलेपन को बढ़ावा दिया, और गुणात्मक सुधार और उचित मात्रात्मक वृद्धि दोनों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी नीतियों को लागू किया। उच्च आधार पर 5.0 प्रतिशत की वृद्धि तीन प्रमुख विशेषताओं को दर्शाती है: स्थिरता, नवाचार और लचीलापन, जो वार्षिक लक्ष्यों के लिए एक ठोस आधार तैयार करती है।

स्थिरता मूलभूत आधार है। तीनों प्रमुख उद्योगों ने पहली तिमाही में वृद्धि दर्ज की, उपभोक्ता सूचकांक (सीपीआई) में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, शहरी सर्वेक्षण बेरोजगारी दर स्थिर रही और लोगों की आजीविका और रोजगार मजबूत बने रहे। वसंत उत्सव के दौरान और नीतिगत उपायों से प्रेरित होकर उपभोग में उछाल आया। उपभोक्ता वस्तुओं की कुल खुदरा बिक्री में 2.4 प्रतिशत और सेवाओं की खुदरा बिक्री में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निवेश स्थिर रहा (1.7 प्रतिशत), जिससे आपूर्ति-मांग असंतुलन में सुधार हुआ और मजबूत घरेलू बाजार के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनीं।

"नई" प्रेरक शक्ति है। नए विकास कारक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं: निर्धारित आकार से ऊपर के उद्यमों के कुल औद्योगिक उत्पादन में उपकरण निर्माण और उच्च-तकनीकी निर्माण का अनुपात क्रमशः 1.4 और 1.2 प्रतिशत अंक बढ़ा, जिसमें उच्च-तकनीकी निर्माण का औद्योगिक विकास में 32.6 प्रतिशत योगदान रहा। नई ऊर्जा वाहनों का उत्पादन और बिक्री विश्व में अग्रणी है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यवसायीकरण ने अभूतपूर्व प्रगति की है, जो पिछले वर्ष के अंत की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

"लचीलापन" जोखिमों का सामना करने की क्षमता है। व्यापार संरक्षणवाद और बढ़ती लागतों का सामना करते हुए, चीन ने अपने विशाल बाजार और संपूर्ण औद्योगिक प्रणाली के सहारे इन प्रभावों को कम किया है। कुल विदेशी व्यापार में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई और आयात में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो इसी अवधि के लिए एक नया उच्चतम स्तर है। मुक्त व्यापार क्षेत्रों का विस्तार, चीन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता वस्तु मेला और कैंटन मेले का निरंतर आयोजन, और अफ्रीका में शून्य टैरिफ का कार्यान्वयन चीन के खुलेपन के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। कई विदेशी कंपनियों ने कहा है कि चीन की खुलेपन और परिवर्तनकारी नीतियों ने उनके निरंतर निवेश में विश्वास जगाया है।

चीन के आर्थिक प्रदर्शन को वैश्विक मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक ने कहा कि चीन में लचीलापन और क्षमता है और इसका विश्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि दर न केवल एक मजबूत तिमाही परिणाम है, बल्कि 15वीं पंचवर्षीय योजना की अच्छी शुरुआत का संकेत भी है। चीन अपने विकास के माध्यम से विश्व के साथ अवसर साझा कर रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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