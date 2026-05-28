48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता के लिए लगभग 5,900 लोगों ने पूर्व-पंजीकरण कराया

बीजिंग, 27 मई (आईएएनएस)। चीन की राजधानी पेइचिंग में हाल ही में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता के लिए आयोजित एक स्वागत समारोह में प्रतियोगिता के लिए लगभग 5,900 लोगों ने पूर्व-पंजीकरण कराया है, जिनमें 74 देशों और क्षेत्रों के 1,400 से अधिक प्रतियोगी शामिल हैं।

48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता 22 से 27 सितंबर तक शांगहाई में आयोजित की जाएगी। मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा मंत्री वांग श्याओफिंग ने स्वागत समारोह में कहा कि उन्होंने विश्वभर के कुशल युवाओं के लिए इस गौरवशाली क्षण को देखने और शांगहाई कौशल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी पक्षों को आमंत्रित किया है।

वर्ल्डस्किल्स इंटरनेशनल के अध्यक्ष उहान ने कहा कि चीन वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता के मूल उद्देश्य को बखूबी पूरा कर रहा है, जिससे यह एक कुशल राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय कौशल मानकों को एकीकृत किया जा रहा है, कुशल प्रतिभाओं के विकास की नींव को लगातार मजबूत किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के कुशल कर्मियों के विकास को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे चीन के कौशल विकास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है।

बैठक में कई विदेशी अतिथियों ने वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता को एक अवसर के रूप में उपयोग करते हुए चीन के साथ कौशल सहयोग को मजबूत करने की आशा व्यक्त की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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