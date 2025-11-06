अन्तरराष्ट्रीय

270 भारतीयों को थाईलैंड से लाया गया वापस, साइबर स्कैम सेंटरों में कर रहे थे काम

Nov 06, 2025, 03:15 PM

बैंकॉक, 6 नवंबर (आईएएनएस)। थाईलैंड से करीब 270 भारतीय नागरिकों को दो स्पेशल इंडियन एयरफोर्स फ्लाइट के जरिए वापस भारत लाया गया। बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास की ओर से गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा गया कि माई सोत शहर से 26 महिलाओं समेत 270 भारतीयों को वापस लाया गया।

भारतीय दूतावास के अनुसार, सभी लोग हाल ही में म्यांमार के म्यावाड्डी क्षेत्र से होते हुए अवैध तरीके से थाईलैंड पहुंचे थे। थाईलैंड में सभी लोग कथित तौर पर साइबर स्कैम सेंटरों में काम कर रहे थे। फिर थाईलैंड के अधिकारियों ने उन्हें आव्रजन कानूनों के उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिया।

कुछ भारतीय नागरिक अभी भी म्यांमार में मौजूद हैं। उन्हें वापस लाने के लिए भारतीय दूतावास के अधिकारी म्यांमार के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसके साथ ही उन्हें वापस लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, "भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे विदेश में नौकरी की पेशकश स्वीकार करने से पहले ऑफर देने वाले विदेशी लोगों की पहचान की पुष्टि करें। इसके साथ ही वे भर्ती एजेंटों और जिस कंपनी से नौकरी का अवसर मिल रहा है, उसके पिछले रिकॉर्ड की जांच करें।"

भारतीय दूतावास ने यह भी कहा कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना वीजा के केवल पर्यटन और कम समय के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ही थाईलैंड आने की सुविधा दी गई है। इसका थाईलैंड में रोजगार पाने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

पिछले महीने, विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत-म्यांमार से सीमा पार करने के बाद हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की जल्द से जल्द वापसी के लिए थाईलैंड के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमें थाई अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की जानकारी है। वे पिछले कुछ दिनों में म्यांमार से थाईलैंड में प्रवेश कर चुके हैं। थाईलैंड में हमारा मिशन उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि करने और थाईलैंड में आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद स्वदेश वापस लाना है। इसके लिए हम थाई अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।"

