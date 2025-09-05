Ukraine Ceasefire 26 Nation : 26 देश यूक्रेन में युद्धविराम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं : इमैनुएल मैक्रों

अन्तरराष्ट्रीय

मैक्रों बोले, 26 देशों ने यूक्रेन युद्धविराम और सुरक्षा गारंटी पर सहमति दी।
Sep 05, 2025, 08:20 AM
26 देश यूक्रेन में युद्धविराम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं : इमैनुएल मैक्रों

पेरिस: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि 26 देश औपचारिक रूप से यूक्रेन में युद्धविराम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बोलते हुए कहा कि ये देश एक 'आश्वासन बल' में योगदान देंगे, जो यूक्रेन में सैनिकों को तैनात कर सकता है या जमीन, समुद्र या हवा में सहायता प्रदान कर सकता है।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इमैनुएल मैक्रों ने आगे कहा कि शिखर सम्मेलन के बाद प्रतिभागियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की और आने वाले दिनों में अमेरिका द्वारा सुरक्षा गारंटी में अपने योगदान को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया था कि अमेरिकी सपोर्ट संभवतः हवाई समर्थन के रूप में मिल सकता है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी नेता से 'यूक्रेन के हवाई क्षेत्र की अधिकतम सुरक्षा' के बारे में बात की है।

'स्वैच्छिक गठबंधन' नामक 35 देशों के शिखर सम्मेलन के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिकी समर्थन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

जेलेंस्की ने इस घोषणा का स्वागत एक 'ठोस' कदम बताते हुए किया और जोर देकर कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय बैठक शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है।

यह घोषणा गुरुवार को गठबंधन की एक वर्चुअल बैठक के बाद हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने की। लगभग 30 देशों, जिनमें ज्यादातर यूरोपीय देश शामिल हैं, को एक साथ लाने वाले इस समूह ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है।

 

