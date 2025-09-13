अन्तरराष्ट्रीय

25वां सीआईएफआईटी 1,154 निवेश परियोजनाओं के साथ संपन्न हुआ

Sep 13, 2025, 02:50 AM

बीजिंग, 12 सितंबर (आईएएनएस)। 25वां चीन अंतर्राष्ट्रीय निवेश एवं व्यापार मेला (सीआईएफआईटी) 11 सितंबर को चीन के दक्षिण-पूर्वी तट पर फ़ुच्येन प्रांत के श्यामेन शहर में संपन्न हुआ। सीआईएफआईटी की आयोजन समिति के मुताबिक, इस बार के सीआईएफआईटी में विभिन्न प्रकार की 1,154 निवेश परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए, जिनकी कुल राशि 644 अरब युआन पहुंची।

"चीन के साथ हाथ मिलाएं, भविष्य में निवेश करें" विषय पर आधारित, 1.2 लाख वर्ग मीटर के कुल प्रदर्शनी क्षेत्र वाले सीआईएफआईटी ने 100 से अधिक निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों की मेजबानी की और 120 से अधिक देशों व क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडलों को आकर्षित किया। इस आयोजन का उद्देश्य खुद को एक ऐतिहासिक "चीन में निवेश" प्रदर्शनी मेला और दोतरफा निवेश को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख सेवा मंच के रूप में स्थापित करना है।

इस बार के मेले के दौरान, बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ संगोष्ठियां, प्रसिद्ध चीनी निजी उद्यमों व फॉर्च्यून 500 कंपनियों के बीच संवाद और 30 से अधिक विशेष निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें "चीन में निवेश" की जीवंतता तथा अवसरों को व्यापक व बहुआयामी रूप से प्रदर्शित किया गया।

इस बार के मेले में, चीनी राष्ट्रीय मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वाणिज्य संघों ने 21 आधिकारिक रिपोर्ट जारी की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

