अन्तरराष्ट्रीय

25वां चीन अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार मेला सितंबर में चीन में आयोजित होगा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 27, 2025, 04:51 AM

बीजिंग, 26 अगस्त (आईएएनएस)। 25वां चीन अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार मेला 8 से 11 सितंबर तक चीन के फूच्येन प्रांत के श्यामन में आयोजित होगा। वर्तमान मेले का विषय भविष्य में निवेश के लिए चीन के साथ साझेदारी करना है। मेले के दौरान 70 से अधिक कार्यक्रमों और 100 से ज्यादा रोड शो का आयोजन होगा।

अब ऊर्जा, रसायन, कृषि, दवा और बुद्धिमान विनिर्माण आदि क्षेत्रों के लगभग 100 बहुराष्ट्रीय निगम के अधिकारियों और कई संप्रभु धन कोष व अंतर्राष्ट्रीय निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों ने "चीन में निवेश" कार्यक्रम में भाग लेने की पुष्टि की।

वहीं, "चीन निवेश" प्रदर्शनी क्षेत्र में दुनिया भर में चीनी कंपनियों के निवेश और सहयोग की उपलब्धियों और प्रतीकात्मक परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

बताया जाता है कि अब तक 110 से अधिक देशों व क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लेने के लिए आवेदन किया है। 51 देश और क्षेत्र प्रदर्शनी लगाएंगे। ब्रिटेन वर्तमान मेले का मुख्य अतिथि देश है।

सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन सरकार, उद्यमों और संगठनों आदि से गठित लगभग 200 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भेजेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...