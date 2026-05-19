23 साल के तुषार कुमार बने यूके के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर

लंदन, 19 मई (आईएएनएस)। यूके में भारतीय मूल के और हरियाणा से संबंध रखने वाले 23 वर्षीय काउंसलर तुषार कुमार ने इतिहास रच दिया है। तुषार यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के सबसे युवा मेयर बन गए हैं। उन्हें एल्स्ट्री और बोरेहमवुड का मेयर नियुक्त किया गया है।

तुषार कुमार को 13 मई को बोरेहमवुड के फेयरवे हॉल में आयोजित काउंसिल की मेयर-मेकिंग सेरेमनी में आधिकारिक तौर पर मेयर बनाया गया। इस कार्यक्रम में कई काउंसलर, सामाजिक नेता, कम्युनिटी संगठनों के प्रतिनिधि, स्थानीय लोग, परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल हुए।

समारोह के बाद तुषार कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, “एल्स्ट्री और बोरेहमवुड का मेयर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। 23 साल की उम्र में यूके के इतिहास में भारतीय मूल का सबसे युवा मेयर बनना अविश्वसनीय लगता है। किंग्स कॉलेज लंदन में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई से लेकर अब अपने पसंदीदा शहर की सेवा करने तक का यह सफर किसी सपने जैसा लग रहा है।”

अपने भाषण में तुषार कुमार ने बताया कि जब वह 20 साल के थे और किंग्स कॉलेज लंदन में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, तभी पहली बार काउंसलर चुने गए थे।

'लंदन डेली' के अनुसार, तुषार ने कहा कि इतनी कम उम्र में मेयर बनना उनके लिए खास मायने रखता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे और ज्यादा युवा लोग स्थानीय लोकतंत्र, समाज सेवा और कम्युनिटी के कामों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित होंगे।

तुषार कुमार ने पूर्व मेयर काउंसलर डैन ओजारो का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर रहते हुए उन्हें डैन ओजारो से काफी सहयोग और मार्गदर्शन मिला।

उन्होंने काउंसलर लिंडा स्मिथ को नए डिप्टी मेयर बनने पर बधाई भी दी और कहा कि वह उनके साथ मिलकर इलाके की सेवा करने के लिए उत्साहित हैं।

तुषार कुमार ने अपने परिवार और दोस्तों का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके राजनीतिक सफर में हमेशा उनका साथ दिया।

आने वाले समय के लिए अपनी योजना बताते हुए उन्होंने कहा कि वह “ऐसे मेयर बनना चाहते हैं, जो लोगों के बीच मौजूद रहें” और एल्स्ट्री और बोरेहमवुड के लोगों व स्थानीय संगठनों के साथ लगातार जुड़े रहें।

उन्होंने कहा, “जिस शहर से मैं प्यार करता हूं, उसकी सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है।”

तुषार कुमार की नियुक्ति ने लोगों का खास ध्यान खींचा है, क्योंकि वह सिर्फ 23 साल के हैं। अब उन्हें यूके का सबसे युवा कार्यरत मेयर माना जा रहा है। उनकी उपलब्धि यह भी दिखाती है कि आज की युवा पीढ़ी स्थानीय सरकार और सामाजिक कार्यों में पहले से ज्यादा रुचि ले रही है।

--आईएएनएस

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