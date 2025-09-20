22वें चीन-आसियान एक्सपो में 155 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर

बीजिंग, 19 सितंबर (आईएएनएस)। 18 सितंबर को 22वें चीन-आसियान एक्सपो का हस्ताक्षर समारोह क्वांग सी च्वांग स्वायत्त प्रदेश के नाननिंग शहर में आयोजित किया गया। कुल 155 परियोजनाओं पर मौके पर ही हस्ताक्षर किए गए, जिनमें 94 औद्योगिक परियोजनाएं, 44 "एआई+" विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने वाली परियोजनाएं और 17 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक परियोजनाएं शामिल हैं।

इस वर्ष के एक्सपो हस्ताक्षर समारोह का विषय "एआई की अग्रणी भूमिका, उद्यम मुख्य निकाय" है। रिपोर्टों के अनुसार इसमें 44 "कृत्रिम बुद्धिमत्ता +" परियोजनाएं हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी परत, तकनीकी परत और अनुप्रयोग परत को कवर करती हैं, जिसमें "कृत्रिम बुद्धिमत्ता +" विनिर्माण, सेवा, कृषि, सांस्कृतिक पर्यटन और अन्य उद्योग क्षेत्र शामिल हैं, जो चीन-आसियान सहयोग में एआई ऊर्जा को इंजेक्ट करते हैं।

इस बार हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार सहयोग परियोजनाओं में वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और इंडोनेशिया समेत छह आसियान देश शामिल हैं, जिनमें चीन-आसियान कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार सहयोग लाओस केंद्र का निर्माण और संचालन परियोजना भी शामिल है; हस्ताक्षरित विदेशी निवेश परियोजनाओं में विशिष्ट कृषि उत्पादों, जैव ईंधन, कागज प्रसंस्करण और अन्य उद्योगों का व्यापक बुद्धिमान उत्पादन शामिल है।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

