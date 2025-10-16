20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन से जुड़े सर्वेक्षण का परिणाम जारी

बीजिंग, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) के अधीनस्थ सीजीटीएन ने चीनी रनमिन विश्वविद्यालय के साथ लगातार तीन वर्षों से चीन सरकार की शासन क्षमता पर सर्वेक्षण किया।

सर्वेक्षण में दुनिया के 46 देशों के 47 हजार उत्तरदाताओं ने भाग लिया। इनमें मुख्य विकसित देशों के साथ 'वैश्विक दक्षिण' देश भी शामिल हैं। उत्तरदाता 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सामान्य लोग हैं।

वर्ष 2025 में हुए सर्वेक्षण में 89.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चीन की मजबूत आर्थिक ताकत की प्रशंसा की। उनमें 44 वर्ष से कम आयु के 90 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता इससे सहमत हैं। 89.3 फीसदी उत्तरदाताओं ने चीन की अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि की सराहना की।

वहीं, 86.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विश्व अर्थव्यवस्था में चीनी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण योगदान की पूर्ण पुष्टि की। उनमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उत्तरदाताओं का अनुपात सबसे अधिक है, जो क्रमशः 95.6 प्रतिशत, 92.9 प्रतिशत और 85.6 प्रतिशत है। 44 वर्ष से कम आयु के 88 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता इससे सहमत हैं।

एकतरफावाद और व्यापारिक संरक्षणवाद के सक्रिय होने की स्थिति में वैश्विक उत्तरदाताओं ने चीन के बाजार की निश्चितता और चीन के उच्च स्तरीय खुलेपन से उत्पन्न अवसरों की प्रशंसा की।

वर्ष 2025 में हुए सर्वेक्षण में 72.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विचार में चीन एक खुला और प्रतिस्पर्धी बाजार है। 79.8 फीसदी उत्तरदाताओं के विचार में चीन के विशाल बाजार ने उनके अपने देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए।

79.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि चीन का अच्छा कारोबारी माहौल विदेशी निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक है। वहीं, 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके देश को चीन के साथ व्यापार करने से बहुत लाभ मिला है।

