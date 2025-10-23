20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन पर विशेष ध्यान दे रही अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां

बीजिंग, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन पर बारीकी से नजर रख रहा है, और माना जाता है कि यह महत्वपूर्ण सम्मेलन चीन के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास को और बढ़ावा देगा, दुनिया में और अधिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, विकास के रास्ते तलाश रहे अन्य देशों के लिए नए संदर्भ प्रदान करेगा और मानव प्रगति में नए योगदान देगा।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने कहा कि मैं चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना, विशेष रूप से चक्रीय अर्थव्यवस्था और हरित विकास से संबंधित विषय पर बारीकी से नजर रख रहा हूं। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की "स्वच्छ जल और हरित पर्वत सोना और रजत जैसी मूल्यवान संपत्ति है" की अवधारणा काव्यात्मक और अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पारिस्थितिक संरक्षण को धन सृजन का एक तरीका मानता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। 15वीं पंचवर्षीय योजना निस्संदेह चीन के लिए एक और रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत करेगी।

अमेरिका में चीन-अमेरिका अध्ययन केंद्र में वरिष्ठ शोधकर्ता गुप्ता ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सरकार समय के साथ तालमेल बिठाते हुए विकास योजनाएं बनाती हैं। कई पश्चिमी और अमेरिकी अर्थशास्त्री ऐसी योजनाओं की आवश्यकता और महत्व को समझते हैं। चीन ने अपनी योजना में अपनी रणनीतियों को लगातार समायोजित किया है और एक अधिक निर्देशात्मक और लचीले मॉडल की ओर अग्रसर हुआ है। मेरा मानना है कि चीन की योजना एक सच्ची कला है।

विश्व आर्थिक मंच में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के प्रमुख कैरूज ने कहा, चीन उच्च-गुणवत्ता वाले विकास के माध्यम से कई क्षेत्रों में वैश्विक नेता बन गया है, विशेष रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान में नवीन सफलताएं बहुत उल्लेखनीय हैं। चीन न केवल दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख भागीदार है, बल्कि अधिकांश देशों का पसंदीदा व्यापारिक भागीदार भी है। चीन वैश्विक व्यापार पैटर्न में स्थिरता का एक अनिवार्य स्तंभ है।

सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पूर्वी एशियाई संस्थान के निदेशक अल्फ्रेड शिप्के ने कहा कि चीन ने 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आर्थिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं। इसलिए, हमें चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना से बहुत उम्मीदें हैं। मेरा मानना है कि चीन उच्च-गुणवत्ता वाले विकास पर जोर देना जारी रखेगा, आपूर्ति-पक्ष संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाएगा, लोगों की आजीविका में और सुधार लाएगा और खुलेपन का विस्तार करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/