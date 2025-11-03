20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन ने विश्व में स्थिरता और आशा लाई : अंतर्राष्ट्रीय मीडिया

बीजिंग, 3 नवंबर (आईएएनएस)। हाल के दिनों में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति का चौथा पूर्णाधिवेशन अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया है। कई विदेशी मीडिया संस्थानों का मानना है कि यह चौथा पूर्णाधिवेशन रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है, जिसने दुनिया भर में सहयोग के नए अवसर खोले हैं।

विदेशी मीडिया ने बताया कि वर्तमान अशांत अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, चीन में यह पूर्णाधिवेशन स्थिरता और प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक बन गई है।

भारत के फर्स्टपोस्ट में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि 1950 के दशक से ही पंचवर्षीय योजना चीन के शासन मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है, जो चीन के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। यह योजना अब सुधारों, औद्योगिक रणनीतियों और दीर्घकालिक विकास को दिशा देने वाले एक लचीले उपकरण के रूप में विकसित हो गई है। 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन में इस बात पर जोर दिया गया कि चीन बाहरी दबाव में भी विकास को बनाए रखने में सक्षम उन्नत तकनीकों, उभरते उद्योगों और एक नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, जो चीन के आर्थिक विकास की भविष्य की दिशा को गहराई से प्रभावित करेगा।

पाकिस्तान के अखबार पाकिस्तान टुडे में छपे एक लेख में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन पर बड़ा ध्यान देता है। नई पंचवर्षीय योजना न केवल चीन में घरेलू विकास को गति देगी, बल्कि वैश्विक विकास के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट जागोन्यूज24 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में, तकनीकी नवाचार और घरेलू मांग से प्रेरित होकर, चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार से उच्च गुणवत्ता वाले विकास की ओर बढ़ गई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/