20वीं सीपीसी केंद्रीय कमेटी के चौथे पूर्णाधिवेशन की विज्ञप्ति

बीजिंग, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय कमेटी का चौथा पूर्णाधिवेशन 20 से 23 अक्टूबर तक पेइचिंग में आयोजित हुआ। केंद्रीय कमेटी के पोलित ब्यूरो ने इसकी अध्यक्षता की और केंद्रीय कमेटी के महासचिव शी चिनफिंग ने महत्वपूर्ण भाषण दिया।

इस पूर्णाधिवेशन ने शी चिनफिंग से प्रस्तुत पोलित ब्यूरो की कार्य रिपोर्ट सुनकर उस पर विचार-विमर्श किया और राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक विकास की 15वीं पंचवर्षीय योजना पर सीपीसी केंद्रीय कमेटी के सुझावों पर विचार कर उसकी मंजूरी दी। शी चिनफिंग ने 15वीं पंचवर्षीय योजना पर सुझावों के मसौदे का व्याख्यान किया।

इस पूर्णाधिवेशन ने तीसरे पूर्णाधिवेशन से पोलित ब्यूरो के कार्य की पुष्टि की और 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त बड़ी उपलब्धियों की प्रशंसा की।

इस पूर्णाधिवेशन में कहा गया कि 15वीं पंचवर्षीय योजना का काल आमतौर पर समाजवादी आधुनिकीकरण पूरा करने के लिए नींव मजबूत करने और पूरी कोशिश करने का कुंजीभूत काल होगा। इस दौरान रणनीतिक अवसर और खतरे साथ-साथ मौजूद हैं और अनिश्चित तत्व बढ़ रहे हैं।

चीनी अर्थव्यवस्था का दीर्घकाल तक अच्छा होने की समर्थित शर्तें और बुनियादी रूझान नहीं बदला है। चीनी विशेषता वाली समाजवादी व्यवस्था, विशाल बाजार, संपूर्ण व्यावसायिक व्यवस्था और प्रचुर मानव संसाधन का लाभ अधिक उजागर होगा। समग्र पार्टी को शक्ति एकत्र कर अपने कार्यों का बखूबी अंजाम देकर तेज आर्थिक विकास और दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता दोनों कमालों का नया अध्याय जोड़ना और चीनी शैली वाले आधुनिकीकरण की नई स्थिति तैयार करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।

इस पूर्णाधिवेशन ने 15वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य पेश किए, जिनमें गुणवत्ता विकास में स्पष्ट प्रगति प्राप्त करना, वैज्ञानिक व तकनीकी स्वतंत्रता की बड़ी उन्नति करना, चौतरफा सुधार में और नई निर्णायक दिशा पाना, सामाजिक सभ्यता के स्तर की स्पष्ट उन्नति, जनजीवन की गुणवत्ता की उन्नति, सुंदर चीन निर्माण में बड़ा विकास हासिल करना और राष्ट्रीय सुरक्षा की अधिक मजबूती शामिल हैं।

पूर्णाधिवेशन में आधुनिक व्यवसाय व्यवस्था के निर्माण, उच्च स्तरीय वैज्ञानिक व तकनीकी स्वतंत्रता, शक्तिशाली घरेलू बाजार के निर्माण, उच्च स्तरीय समाजवाजी बाजार अर्थव्यवस्था के निर्माण में तेजी लाना, उच्च स्तरीय खुलेपन का विस्तार करना, कृषि व ग्रामीण आधुनिकीकरण को गति देने, क्षेत्रीय समन्वित विकास बढ़ाने, सांस्कृतिक सृजन को प्रेरित करने, जनजीवन गारंटी पर जोर लगाने, संपूर्ण हरित बदलाव और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था व क्षमता का आधुनिकीकरण बढ़ाने की मांग की गई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/