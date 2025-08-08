अन्तरराष्ट्रीय

2027 तक चीन में 3 लाख किमी ग्रामीण सड़कों का नवनिर्माण या नवीनीकरण किया जाएगा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 08, 2025, 09:29 AM

बीजिंग, 7 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी परिवहन व यातायात मंत्रालय से मिली खबर के अनुसार, परिवहन व यातायात मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने हाल ही में "ग्रामीण सड़क सुधार के एक नए दौर के लिए कार्य योजना" जारी की।

इसमें ग्रामीण विकास के रुझान और किसानों की जरूरतों के अनुरूप जनसंख्या वितरण, औद्योगिक संरचना, आर्थिक और सामाजिक विकास आदि को संयोजित करने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से ग्रामीण सड़क विकास के फोकस और समयरेखा की योजना बनाने और तर्कसंगत रूप से पैमाने और मानकों का निर्धारण करने का प्रस्ताव है।

इस योजना के मुताबिक, 2027 तक, चीन में 3 लाख किलोमीटर नई और पुनर्निर्मित ग्रामीण सड़कें पूरी हो जाएंगी, और एक सुविधाजनक, कुशल और न्यायसंगत ग्रामीण सड़क नेटवर्क मूल रूप से स्थापित हो जाएगा।

3 लाख किलोमीटर की पुनर्स्थापनात्मक रखरखाव परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी और अच्छी तकनीकी स्थिति में सड़कों की दर 70 प्रतिशत से ऊपर होगी। 1.5 लाख किलोमीटर जीवन सुरक्षा परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी और 9,000 जीर्ण-शीर्ण पुलों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण सड़कों की सुरक्षा और सेवा गारंटी क्षमताओं में सुधार होगा।

गांवों में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच की दर 55 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी और जहां परिस्थितियां अनुमति देंगी, वहां काउंटी स्तर के प्रशासनिक क्षेत्रों में ग्रामीण यात्री, माल और डाक एकीकृत विकास की पूर्ण कवरेज प्राप्त करने और शहरी और ग्रामीण परिवहन सेवाओं के स्तर में और सुधार करने के प्रयास किए जाएंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...