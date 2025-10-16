2027 के अंत तक दोगुनी होगी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सेवा क्षमता

बीजिंग, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग से मिली खबर के अनुसार, राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग और अन्य विभागों ने हाल ही में संयुक्त रूप से 'तीन वर्षों (2025-2027) में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधाओं की सेवा क्षमता को अधिक करने की कार्य योजना' जारी की।

जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2027 के अंत तक, देश भर में 2 करोड़ 80 लाख चार्जिंग सुविधाएं बनाई जाएंगी, जो 8 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग जरूरतों को पूरा करने और चार्जिंग सेवा क्षमता को दोगुना करने के लिए 30 करोड़ किलोवाट से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग क्षमता प्रदान करेगी।

चीनी राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन के संबंधित अधिकारी ने कहा कि कार्य योजना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चार्जिंग नेटवर्क में निरंतर सुधार, चार्जिंग दक्षता को बढ़ाने, सेवा की गुणवत्ता को अनुकूलित करने और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार करने से उपभोक्ता विश्वास को और बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

कार्य योजना में पांच विशेष कार्यों को लागू करने का प्रस्ताव है और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2027 के अंत तक देश भर के शहरों में 16 लाख डीसी चार्जिंग गन लगाई जाएंगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/