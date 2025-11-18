2025 में चीन-यूरोप रेलवे एक्सप्रेस में 5,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन

बीजिंग, 17 नवंबर (आईएएनएस)। चीन राज्य रेलवे समूह के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से अक्टूबर 2025 तक, चीन-यूरोप रेलवे एक्सप्रेस (शीआन) ने 5,063 ट्रेनों का संचालन किया, जो साल-दर-साल 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

यह पहली बार है जब वर्ष के पहले 10 महीनों में संचालित ट्रेनों की संख्या 5,000 से अधिक हो गई है, जो इसी अवधि के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित करता है। ट्रेनों की संख्या, माल ढुलाई की मात्रा, और भारी बॉक्स दर जैसे प्रमुख संकेतक देश में शीर्ष पर बने हुए हैं।

इनमें से 3,917 ट्रेनें यूरोप के लिए और 1,146 मध्य एशिया के लिए थीं। परिवहन किए गए माल का कुल वजन 55.64 लाख टन तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 12.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, और 5 लाख 5 हजार टीईयू भेजे गए, जो वर्ष-दर-वर्ष 10.5 प्रतिशत की वृद्धि है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)