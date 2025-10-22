2025 की पहली तीन तिमाहियों में चीन में लगभग 5 अरब घरेलू यात्राएं हुईं

बीजिंग, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने 2025 की पहली तीन तिमाहियों (जनवरी से सितंबर तक) के लिए घरेलू पर्यटन बाजार के आंकड़े जारी किए।

घरेलू निवासियों के यात्रा नमूना सर्वेक्षण के सांख्यिकीय परिणामों के अनुसार, पहली तीन तिमाहियों में, यात्रा करने वाले घरेलू निवासियों की संख्या 4.998 अरब थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 76.1 करोड़ अधिक थी। इसमें साल-दर-साल 18 फीसदी की वृद्धि हुई।

आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक नौ महीनों में, चीन में शहरी निवासियों द्वारा की गई घरेलू यात्राओं की संख्या 3.789 अरब तक पहुंच गई, जिसमें साल-दर-साल 15.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

वहीं, ग्रामीण निवासियों द्वारा की गई घरेलू यात्राओं की संख्या 1.209 अरब तक पहुंच गई, जो साल 2024 की पहली तीन तिमाही की तुलना में 25 फीसदी ज्यादा थी।

उधर, यात्रा व्यय के संदर्भ में, घरेलू निवासियों ने यात्रा पर 48.5 खरब युआन खर्च किए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 5 खरब युआन अधिक थी और इसमें साल-दर-साल 11.5 फीसदी का इजाफा हुआ।

इनमें से शहरी निवासियों ने यात्रा पर 40.5 खरब युआन खर्च किए, यह मात्रा साल 2024 की पहली तिमाही की तुलना में 9.3 प्रतिशत अधिक थी। वहीं, ग्रामीण निवासियों ने यात्रा पर 8 खरब युआन खर्च किए, जो गत वर्ष की जनवरी से सितंबर तक की तुलना में 24 फीसदी ज्यादा थी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/