2025 एयरो एशिया चीन के चुहाई में उद्घाटित

Nov 27, 2025, 04:42 PM
2025 एयरो एशिया चीन के चुहाई में उद्घाटित

बीजिंग, 27 नवंबर (आईएएनएस)। 2025 एशियाई सामान्य विमानन प्रदर्शनी (एयरो एशिया) चीन के चुहाई शहर में उद्घाटित हुई। इस बार की प्रदर्शनी का विषय "सामान्य विमानन का एक नया दौर और निम्न-ऊंचाई की अनगिनत संभावनाओं को खोजना" है।

इसमें 22 देशों और क्षेत्रों की 380 से ज्यादा कंपनियां आई हैं, जो चीन और विदेश में सामान्य विमानन और निम्न-ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में नई उपलब्धियों को दिखा रही हैं।

इस बार की प्रदर्शनी में दक्षिण अफ्रीका की "एयरो" एरोबैटिक टीम और चीन की "रेड स्टार" एरोबैटिक टीम का प्रदर्शन करने के लिए खास तौर पर स्वागत किया गया। उन्होंने रोमांचक हवाई करतब दिखाए, जिससे दर्शकों को एक शानदार हवाई नजारा देखने को मिला।

हवाई प्रदर्शन के अलावा, इस बार की प्रदर्शनी में कनाडा, जर्मनी और ब्रिटेन समेत 22 देशों और क्षेत्रों की 380 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पहले एयरो एशिया की तुलना में इस बार की प्रदर्शनी का पैमाना दोगुना से भी ज्यादा हो गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल भी 20,000 वर्गमीटर बढ़कर लगभग 60,000 वर्गमीटर मीटर हो गया है। कई सामान्य विमानन प्रदर्शन इस बार की प्रदर्शनी में पहली बार नजर आ रहे हैं।

