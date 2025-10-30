2025 चीन-शीत्सांग विकास मंच ने दिए सार्थक परिणाम

बीजिंग, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। 2025 चीन-शीत्सांग विकास मंच के परिणामों पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मंच अपने सभी एजेंडा पूरे करने के बाद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

दो दिवसीय इस आयोजन में 44 देशों और क्षेत्रों के 400 से अधिक प्रतिनिधि एकत्र हुए और 'सुंदर शीत्सांग से मिलें, बर्फीले पठार के लिए एक नया अध्याय लिखें' विषय पर गहन चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने शीत्सांग के उच्च-गुणवत्तापूर्ण और सतत विकास के लिए अपने विचार, अनुभव और सुझाव साझा किए तथा पारस्परिक सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।

इस वर्ष मंच ने '1 मुख्य मंच + 3 विषयगत मंच + 4 विशेष आयोजन' के अभिनव प्रारूप को अपनाया। मुख्य मंच चीन की शैली के आधुनिकीकरण के माध्यम से शीत्सांग के विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित था। तीनों विषयगत मंचों में 'स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पठारीय विशेषता वाले और श्रेष्ठता वाले उद्योगों का विकास', 'विश्व की छत - हरे मातृभूमि की रक्षा', और 'नए युग में पठार के युवाओं का संघर्ष और उत्तरदायित्व' जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

इसके साथ ही, 'प्रथम शीत्सांग अंतर्राष्ट्रीय संचार सम्मेलन', एक हास्य और चित्रण प्रदर्शनी, फिल्म प्रदर्शन और क्षेत्रीय भ्रमण जैसे चार विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों ने सैद्धांतिक चर्चा, उपलब्धियों के प्रदर्शन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जनसंपर्क को एक साथ जोड़ते हुए मंच को एक समग्र संवाद और सहयोग का केंद्र बना दिया।

मुख्य मंच पर विभिन्न क्षेत्रों के 15 प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने विचार-विमर्श किया। उन्होंने नए युग में शीत्सांग की विकास उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर अपने विचार रखे। विशेषज्ञों का मत था कि शीत्सांग अपने भौगोलिक, सांस्कृतिक और संसाधनगत लाभों का उपयोग कर उच्च-गुणवत्ता वाले विकास की व्यापक संभावनाएं रखता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/