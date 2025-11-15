15वें राष्ट्रीय खेलों का बहुत महत्व है: आईओसी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री

बीजिंग, 15 नवंबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री ने 9 नवंबर की शाम क्वांगतोंग में चीन के 15वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। 12 नवंबर को पेइचिंग में चाइना मीडिया ग्रुप के 'हाई-एंड इंटरव्यू' कार्यक्रम के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, कोवेंट्री ने कहा कि 15वें राष्ट्रीय खेलों का बहुत महत्व है और उन्हें उम्मीद है कि खेल ग्रेटर बे एरिया के विकास को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं।

कोवेंट्री ने कहा कि चीन की इस यात्रा के दौरान हमने कई बैठकों में भाग लिया, जिनमें राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ एक बैठक भी शामिल है। राष्ट्रपति शी ने ग्रेटर बे एरिया के विकास के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, और न केवल संभावित लक्ष्यों को रेखांकित किया, बल्कि इसके अपरिहार्य कार्यान्वयन का खाका भी तैयार किया। उन्हें उम्मीद है कि खेल इसमें उत्प्रेरक और प्रेरक भूमिका निभा सकते हैं।

ग्रेटर बे एरिया के लिए राष्ट्रपति शी चिनफिंग का स्पष्ट दृष्टिकोण सराहनीय है, और खेल विकास उस दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। चीन की खेल सुविधाएं बहुत व्यापक हैं, जो पेशेवर एथलीटों की सेवा करती हैं और समुदाय को लाभान्वित करती हैं। यह विकास दर्शन शक्तिशाली है।

कोवेंट्री ने कहा कि खेल एक ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक उद्योग के रूप में विकसित हो गए हैं। उन्हें समुदाय निर्माण में हो रहे महत्वपूर्ण निवेश को देखकर खुशी हो रही है। खेलों में निवेश करना समुदायों में निवेश करना है, और एक जीवंत समाज के लिए एक स्वस्थ जनसंख्या आवश्यक है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/