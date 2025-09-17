अन्तरराष्ट्रीय

14वीं पंचवर्षीय योजना में चीन के केंद्रीय उद्यमों की कुल संपत्ति 900 खरब युआन से अधिक पहुंची

Sep 17, 2025, 06:42 PM

बीजिंग, 17 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद के राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संपत्ति पर्यवेक्षण और प्रशासन आयोग के प्रमुख ने 17 सितंबर की सुबह राज्य परिषद सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित "14वीं पंचवर्षीय योजना के उच्च-गुणवत्ता वाले समापन" विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से चीन के केंद्रीय उद्यमों की व्यापक ताकत में वृद्धि जारी है, कुल संपत्ति 900 खरब युआन से अधिक है।

चीनी राज्य परिषद के राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संपत्ति पर्यवेक्षण और प्रशासन आयोग के निदेशक ज्यांग युजुओ के अनुसार, 14वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से, चीन के केंद्रीय उद्यमों की कुल संपत्ति 700 खरब युआन से बढ़कर 900 खरब युआन से अधिक हो गई है, और कुल लाभ 19 खरब युआन से बढ़कर 26 खरब युआन हो गया है, जिसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत है।

ज्यांग युजुओ ने कहा कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय उद्यमों की गुणवत्ता और दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। परिचालन आय लाभ मार्जिन 6.2 प्रतिशत से बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गया, और सभी कर्मचारियों की श्रम उत्पादकता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 5 लाख 94 हजार युआन से बढ़कर 8 लाख 17 हजार युआन हो गई। राज्य के स्वामित्व वाली पूंजी पर प्रतिफल और शुद्ध परिसंपत्तियों पर प्रतिफल जैसे संकेतकों में भी सुधार देखा गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

