अन्तरराष्ट्रीय

14वीं पंचवर्षीय योजना में चीन के डेयरी उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 06, 2025, 10:36 AM

बीजिंग, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी कृषि मंत्रालय के अनुसार, 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन के डेयरी उद्योग की समग्र उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बीते पांच वर्षों में, चीन में डेयरी उद्योग ने पैमाने के विस्तार, मानकीकरण की मजबूती और स्मार्ट तकनीकों के उपयोग के चलते उत्पादन की कार्यकुशलता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिससे देश में डेयरी उत्पादों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

वर्ष 2024 तक देश में गाय पालने की स्केलिंग दर 78 प्रतिशत हो गई है, जो कि 2020 की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है। अब एक गाय का वार्षिक औसत दूध उत्पादन 9.9 टन तक पहुँच चुका है, जिसमें वर्ष 2020 की तुलना में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि बड़े स्केलिंग चरागाहों में प्रति गाय सालाना उत्पादन सामान्यतः 10 टन से अधिक रहता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...