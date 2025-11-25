अन्तरराष्ट्रीय

14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शीत्सांग के शिक्षा क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाला विकास

Nov 25, 2025

बीजिंग, 25 नवंबर (आईएएनएस)। हाल के पांच सालों में, शीत्सांग ने शिक्षा क्षेत्र में लगातार निवेश बढ़ाया है, जिससे शिक्षा प्रणाली में लगातार सुधार हो रहा है, शिक्षा और पढ़ाने की गुणवत्ता उन्नत की जा रही है। इस तरह शीत्सांग नए युग में एक मजबूत शिक्षा क्षेत्र बनाने में एक नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहा है।

14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, शीत्सांग के शिक्षा क्षेत्र में कुल निवेश 1 खरब 83 अरब 55 करोड़ 60 लाख युआन तक पहुंच गया, जो 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से 42.69% अधिक है।

शीत्सांग ने 15 साल की सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित शिक्षा नीति लागू की है, जिसके लिए कुल 3 अरब 53 करोड़ 70 लाख युआन दिए गए हैं, जिससे 39 लाख 20 हजार 5 सौ स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है।

14वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से, शीत्सांग में आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद करने के लिए शिक्षा की क्षमता और स्तर में और सुधार हुआ है। 2025 में, शीत्सांग ने तीन उच्च शिक्षा की नियमित संस्थाएं जोड़ीं, जिससे उच्च शिक्षा सिस्टम और बेहतर हुआ।

