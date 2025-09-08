14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, चीन की औसत दैनिक एक्सप्रेस डिलीवरी मात्रा 50 करोड़ से अधिक पहुंची

बीजिंग, 8 सितंबर (आईएएनएस)। चीन के राज्य डाक ब्यूरो के मुताबिक, 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी की कुल मात्रा वर्ष 2021 में 108.3 अरब पीस से बढ़कर वर्ष 2024 में 175 अरब पीस तक पहुंची है, जिससे चीन की एक्सप्रेस डिलीवरी मात्रा को दुनिया में अग्रणी स्थान प्राप्त हुआ।

14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, चीन की औसत दैनिक एक्सप्रेस डिलीवरी मात्रा 50 करोड़ पीस से अधिक पहुंची है। इस विशाल मात्रा के पीछे प्रेरक शक्ति कुशल संसाधन आवंटन है। चीन में एआई बड़े पैमाने के मॉडल एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनियों को वेयरहाउस प्रबंधन से लेकर एंड-टू-एंड डिलीवरी तक बुद्धिमान उन्नयन प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। साथ ही, चीन में भंडारण, परिवहन व डिलीवरी में मानव रहित तकनीक के उपयोग ने डिलीवरी की समयबद्धता में काफी सुधार किया है, जिससे 72.9 करोड़ पीस की अधिकतम दैनिक डिलीवरी मात्रा प्राप्त हुई है।

इसके अलावा, चीन का एक्सप्रेस डिलीवरी उद्योग वास्तविक अर्थव्यवस्था की सेवा पर भी काफी ध्यान देता है। वह आधुनिक कृषि एवं उन्नत विनिर्माण के साथ अपने सहयोगात्मक विकास को निरंतर गहरा करता जा रहा है। 14वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, चीन के संबंधित सेवा उद्योगों में 1,600 से अधिक प्रमुख परियोजनाएं स्थापित हुई हैं, जिन्होंने वर्ष 2024 में 130 खरब युआन से अधिक की ऑनलाइन खुदरा बिक्री का समर्थन किया।

(साभार – चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/