13वां चीन अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव उद्घाटित

बीजिंग, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। 13वां चीन अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव चीन के क्वांगतोंग प्रांत के फोशान शहर में उद्घाटित हुआ। पांच महाद्वीपों के 13 देशों के कला समूहों और चीन के कला मंडलों के 500 से अधिक कलाकारों ने कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम में चीन के कैंटोनीज ओपेरा, न्यूजीलैंड के माओरी हाका गीत और नृत्य, अमेरिका के पश्चिमी इलाके के नृत्य और जॉर्जिया के लोक नृत्य का प्रदर्शन किया गया। इससे विश्व सभ्यताओं की समृद्धि और विविधता दिखाई गई।

बताया जाता है कि महोत्सव के दौरान सिलसिलेवार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। विभिन्न देशों के कला मंडल क्वांगतोंग प्रांत के कई शहरों में कार्यक्रम दिखाएंगे।

गौरतलब है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव की स्थापना वर्ष 1990 में हुई। यह 12 बार सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। पांच महाद्वीपों के 68 देशों के 173 विदेशी राष्ट्रीय लोक कला मंडलों ने इसमें भाग लिया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/