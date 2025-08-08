12वें विश्व खेलों का उद्घाटन समारोह चीन के छंगतू में आयोजित

बीजिंग, 7 अगस्त (आईएएनएस)। 12वें विश्व खेलों का उद्घाटन समारोह चीन के छंगतू शहर में आयोजित होगा। इस बार के विश्व खेलों में, चीनी खेल प्रतिनिधिमंडल के 321 खिलाड़ी 28 प्रमुख स्पर्धाओं और 152 छोटी स्पर्धाओं में भाग लेंगे।

1981 में विश्व खेलों में चीन की भागीदारी के बाद से यह सबसे बड़ा और सबसे अधिक भागीदारी वाला आयोजन है।

बताया जाता है कि छंगतू विश्व खेलों में 34 प्रमुख स्पर्धाएं, 60 उप-प्रतियोगिताएं और 256 छोटी स्पर्धाएं शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश गैर-ओलंपिक खेल हैं। फ्रीडाइविंग, पैरा-फ्रीडाइविंग, ड्रैगन बोट रेसिंग और मार्शल आर्ट पहली बार आधिकारिक प्रतियोगिताएं बन गई हैं।

इसके अलावा, यह विश्व खेल कई रोमांचक स्पर्धाओं को भी एक साथ लेकर आता है, जिनमें कराटे और तीरंदाजी जैसी पारंपरिक स्पर्धाएं शामिल हैं, साथ ही ड्रोन रेसिंग और पार्कौर जैसी युवा जोश से भरपूर आधुनिक स्पर्धाएं भी शामिल हैं।

ओलंपिक खेलों के पूरक के रूप में, विश्व खेलों ने कई खेलों को ओलंपिक में सफलतापूर्वक प्रवेश दिलाया है। छंगतू विश्व खेलों में शामिल ट्रैम्पोलिन, रॉक क्लाइम्बिंग, फ्लैग फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश, 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भी आधिकारिक आयोजन हैं। रॉक क्लाइम्बिंग, जो विश्व खेलों का एक स्थायी खेल है, 2005 से इसका एक स्थायी हिस्सा रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/