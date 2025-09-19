12वां पेइचिंग श्यांगशान फोरम शुरू हुआ

बीजिंग, 18 सितंबर (आईएएनएस)। 18 सितंबर की सुबह, पेइचिंग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 12वां पेइचिंग श्यांगशान फोरम उद्घाटित हुआ। चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और मुख्य भाषण दिया।

जानकारी के अनुसार, इस मंच का विषय है "एक साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करना और एक साथ शांतिपूर्ण विकास को बढ़ावा देना।" यह "समानता, खुलेपन, समावेशिता और आपसी सीख" की अवधारणा का पालन करता है, और इसमें पहली बार "श्यांगशान विजन उच्च-स्तरीय वार्ता" सत्र को जोड़ा गया है।

इस वर्ष पेइचिंग श्यांगशान फोरम में 1,800 से अधिक अतिथियों ने भाग लिया, जिनमें 100 से अधिक देशों, क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आधिकारिक प्रतिनिधि, साथ ही विभिन्न देशों के विशेषज्ञ, विद्वान और पर्यवेक्षक शामिल हैं। मंच का उद्देश्य ऐतिहासिक न्याय की दृढ़ता से रक्षा करना, वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार और उन्नति को बढ़ावा देना, शांति की रक्षा के सही मार्ग पर चलना और ठोस कार्यों के माध्यम से सुरक्षा अवरोध का निर्माण करना है।

वर्ष 2006 में अपनी स्थापना के बाद से, पेइचिंग श्यांगशान फोरम ज्ञान इकट्ठा करने, आम सहमति का विस्तार करने और आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और इसका महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में, यह फोरम खुले दृष्टिकोण के साथ आम सहमति का निर्माण कर रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी