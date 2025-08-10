अन्तरराष्ट्रीय

100वीं जीत! वांग छुछिन डब्ल्यूटीटी योकोहामा चैंपियनशिप के पुरुष एकल सेमीफाइनल में पहुंच गए

Aug 10, 2025, 04:51 PM

बीजिंग, 10 अगस्त (आईएएनएस)। हाल ही में संपन्न विश्व टेबल टेनिस (डब्ल्यूटीटी) योकोहामा चैंपियनशिप के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में, चीनी खिलाड़ी वांग छुछिन ने तोगामी हयासुके को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

यह डब्ल्यूटीटी सीरीज में वांग छुछिन की 100वीं जीत भी थी।

मैच के बाद, वांग छुछिन ने पत्रकारों से कहा कि हर मैच एक नई शुरुआत है और उन्हें उम्मीद है कि वे अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे और प्रतियोगिता का आनंद लेंगे। उन्हें उम्मीद है कि वे और 200 जीत हासिल करेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

