10,000 टन का डेस्ट्रॉयर बनाएगा उत्तर कोरिया, शी जिनपिंग की संभावित यात्रा से पहले ऐलान

प्योंगयांग, 6 जून (आईएएनएस)। उत्तर कोरिया 10,000 टन क्षमता वाला एक बड़ा युद्धपोत (डेस्ट्रॉयर) बनाने की योजना पर काम कर रहा है। यह घोषणा राज्य मीडिया ने शनिवार को की, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित यात्रा से ठीक पहले सामने आई है।

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सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन के अनुसार, यह जानकारी नेता किम जोंग उन की ओर से गुरुवार को किए गए नौसेना परीक्षण के बाद दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि किम जोंग उन ने नौसेना को निर्देश दिया है कि 10,000 टन वाले नए डेस्ट्रॉयर कांग कोंग और 5,000 टन वाले युद्धपोत चोए ह्योन को जल्द से जल्द तैनात किया जाए।

हालांकि, इस योजना से जुड़ी विस्तृत तकनीकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने इतने बड़े 10,000 टन के डेस्ट्रॉयर के निर्माण की बात की है।

जिनपिंग की यात्रा सोमवार और मंगलवार को प्रस्तावित है और इसे दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

समाचार पत्र के अनुसार, नौसेना निरीक्षण के दौरान किम जोंग उन ने कहा कि देश को परमाणु युद्ध को रोकने के लिए अपनी नौसैनिक क्षमता को और मजबूत करना होगा। उन्होंने जमीन, समुद्र और हवा तीनों मोर्चों पर शक्तिशाली सैन्य क्षमता विकसित करने पर जोर दिया।

इससे पहले, किम जोंग उन ने एक नए परमाणु सामग्री उत्पादन संयंत्र का दौरा करते हुए देश के परमाणु हथियारों के “तेजी से विस्तार” की बात भी कही थी।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि निरीक्षण के दौरान उनकी बेटी, किम जू ऐ भी मौजूद थी।

मई 2025 में उत्तर कोरिया का 5,000 टन का एक डेस्ट्रॉयर लॉन्च के दौरान आंशिक रूप से पलट गया था। उस घटना को किम जोंग उन ने “गंभीर अपराध” बताया था और कड़ी आलोचना की थी। बाद में जहाज की मरम्मत के बाद दोबारा लॉन्चिंग की गई और उसे कांग कोंग नाम दिया गया।

--आईएएनएस

केआर/