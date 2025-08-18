वित्त मंत्री सीतारमण के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई, आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रयासों की सराहना की

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आआईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने शुभकामनाएं दीं। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के तौर पर सीतारमण की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए नेताओं ने उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुभकामना देते हुए लिखा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके प्रयास हमारे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बधाई देते हुए लिखा, "वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूँ कि उनका यह वर्ष उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि से भरा रहे।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपार ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ। भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रति आपका दूरदर्शी नेतृत्व और अथक समर्पण पूरे राष्ट्र को प्रेरित करता है। आपके स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन की कामना करती हूं।"

निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को मदुरै, तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। वैश्विक आर्थिक मुद्दों में उनकी गहरी रुचि और शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर विशिष्ट पहचान दिलाई। राजनीति में प्रवेश से पहले उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में एक सफल पेशेवर के रूप में अपनी छाप छोड़ी।

साल 2006 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। साल 2014 में मोदी सरकार में उन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में स्थान मिला। 2017 में निर्मला सीतारमण ने भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनकर इतिहास रचा।

--आईएएनएस

पीएसके