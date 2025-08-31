'वोटर अधिकार यात्रा' बन चुका है जनांदोलन, लड़ाई रहेगी जारी: रणदीप सुरजेवाला

पटना, 31 अगस्त (आईएएनएस)। इंडिया गठबंधन की 'वोटर अधिकार यात्रा' का समापन सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में होने जा रहा है। इस यात्रा में देशभर के गठबंधन के नेता एकजुट होकर लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की रक्षा का संकल्प लेंगे। इसी कड़ी में पटना पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि यह यात्रा अब एक जनांदोलन का रूप ले चुकी है।

उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा, "जिस तरह महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के जरिए अंग्रेजों को उखाड़ फेंका और शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपनी क्रांतिकारी कार्रवाइयों से तत्कालीन सरकार को हिलाकर रख दिया, उसी तरह वोटर अधिकार यात्रा लोकतंत्र को कुचलने वाली ताकतों के खिलाफ एक नई क्रांति की शुरुआत है।"

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो अस्वीकार्य है।

रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मतदाता अधिकारों को छीनना, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और दलित-अदिवासी अधिकारों पर हमले की शुरुआत है। इस यात्रा का उद्देश्य इन कोशिशों को रोकना और लोकतंत्र को बचाना है। हमें जनता का सहयोग मिल रहा है और हम किसी भी कीमत पर लोगों के अधिकारों को छिनने नहीं देंगे।

बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि सोमवार को गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास इंडिया गठबंधन के सभी नेता एकत्रित होंगे। इसके बाद सभी नेता मार्च करते हुए अंबेडकर प्रतिमा तक जाएंगे। इस आयोजन में गठबंधन के सभी नेता हिस्सा लेने पटना पहुंच रहे हैं। जनता के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि इस शंखनाद के बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैलेगा और मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत जनजागरण पैदा करेगा। यह यात्रा न केवल मतदाता अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का भी एक प्रयास है। यह आंदोलन देशभर में लोगों को जोड़ेगा और उन ताकतों को जवाब देगा, जो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं।

