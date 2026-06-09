विशाखापत्तनम स्टील प्लांट हादसा: सरकार ने मृतकों के परिजनों को नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और आवास का दिया भरोसा

श्रीकाकुलम, 9 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में हुए दर्दनाक हादसे के बाद केंद्र सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को स्टील प्लांट में स्थायी नौकरी दी जाएगी।

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इसके साथ ही मृतकों के बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी स्टील प्लांट उठाएगा। इतना ही नहीं, शोकाकुल परिवारों को प्लांट परिसर के भीतर ही आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

बता दें कि यह हादसा उस समय हुआ जब अत्यधिक तापमान पर मौजूद पिघला हुआ स्टील ले जा रही एक लैडल में विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद बड़ी मात्रा में पिघला हुआ स्टील बाहर निकल गया। अधिकारियों के अनुसार, पिघले हुए लोहे का तापमान करीब 1500 डिग्री सेल्सियस था, जिसके कारण हादसा बेहद भयावह साबित हुआ।

केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने मीडिया से कहा कि विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में जो घटना हुई, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद वह केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि स्थिति का आकलन करना आसान नहीं था, क्योंकि देश के किसी स्टील प्लांट में इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है।

राममोहन नायडू ने बताया कि इस हादसे के कारणों और परिस्थितियों की जांच के लिए इस्पात मंत्रालय ने एक विशेष जांच समिति का गठन किया है। यह समिति पूरे मामले की जांच करेगी।

मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं, हादसे में घायल हुए सभी लोगों के बेहतर इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी केंद्रीय इस्पात मंत्री से बात की है और घटना की गहन जांच कराने के साथ-साथ मृतकों के परिवारों को अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार भी हर संभव सहयोग देगी।

राममोहन नायडू ने कहा कि यह बेहद कठिन समय है, लेकिन केंद्र सरकार और स्टील प्लांट प्रबंधन प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीकेपी