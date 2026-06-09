विशाखापत्तनम स्टील प्लांट हादसा: पवन कल्याण और लोकेश ने घायलों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा

विशाखापत्तनम, 9 जून (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और राज्य के मंत्री नारा लोकेश ने मंगलवार को विशाखापत्तनम स्टील प्लांट हादसे में घायल हुए कर्मचारियों से मुलाकात की।

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उन्होंने केआईएमएस आइकॉन हॉस्पिटल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने उनके परिवार वालों से भी बातचीत की।

डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों से बातचीत कर घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार इलाज का खर्च उठाएगी और हर तरह से उनकी मदद करेगी।

पवन कल्याण ने इस हादसे को दुखद बताया, जिसमें आठ कर्मचारियों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

उन्होंने कहा कि स्टील प्लांट की ओर से मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि हर घायल को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी।

डिप्टी सीएम ने वादा किया कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पता लगाएगी कि क्या मैनेजमेंट ने सुरक्षा के सभी उपाय किए थे या नहीं।

उन्होंने कहा कि जांच के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जांच के दौरान सभी पहलुओं पर गौर करने की जरूरत पर जोर दिया।

पवन कल्याण ने कहा कि हर कोई चाहता है कि स्टील प्लांट पब्लिक सेक्टर में ही रहे और भरोसा दिलाया कि यह एक पब्लिक सेक्टर कंपनी ही बनी रहेगी।

उन्होंने कहा कि स्टील प्लांट के कर्मचारियों की समस्या जानने के लिए उनके साथ एक बैठक की जाएगी।

उन्होंने विशाखापत्तनम और उसके आसपास बार-बार होने वाले औद्योगिक हादसों को चिंताजनक बताया और जोर दिया कि इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट सेफ्टी ऑडिट करे और संबंधित अधिकारी सभी सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

पवन कल्याण के साथ राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेन्दला मनोहर और विशाखापत्तनम दक्षिण के विधायक वामसीकृष्ण श्रीनिवास यादव भी थे।

सोमवार को विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में पिघला हुआ स्टील ले जा रही एक लैडल (बड़ी कड़ाही) के फटने से आठ लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब बहुत ज्यादा तापमान पर स्टील ले जा रही लैडल के फटने से बड़ी मात्रा में पिघला हुआ स्टील लीक हो गया।

अधिकारियों के अनुसार, पिघला हुआ लोहा बहुत ज्यादा गर्म था, जिसका तापमान लगभग 1,500 डिग्री सेल्सियस था।

इससे पहले, मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने किंग जॉर्ज हॉस्पिटल (केजीएच) में मृतकों के परिवारों को सांत्वना दी और केएमएस हॉस्पिटल व सेवन हिल्स हॉस्पिटल में इलाज करा रहे घायलों से मुलाकात की।

केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा, राज्य की गृह मंत्री अनीता और अन्य लोगों के साथ लोकेश ने घायलों की सेहत के बारे में जानकारी ली और डॉक्टरों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ हर संभव तरीके से खड़ी रहेगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी