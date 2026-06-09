विशाखापत्तनम स्टील प्लांट हादसे की जांच शुरू, केंद्र सरकार की तीन सदस्यीय समिति पहुंची

अमरावती/विशाखापत्तनम, 9 जून (आईएएनएस)। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में हाल ही में हुए हादसे की जांच के लिए केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। समिति के सदस्य बोकारो से विशाखापत्तनम पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, समिति को हादसे के कारणों का पता लगाने, सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच के दौरान समिति प्लांट के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करेगी और अधिकारियों तथा कर्मचारियों से भी बातचीत करेगी।

इस बीच केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भी विशाखापत्तनम स्टील प्लांट का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान मंत्री जांच समिति के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और अब तक की जांच की प्रगति की जानकारी लेंगे। इसके अलावा, वह हादसे के कारणों और घटना के समय की परिस्थितियों को लेकर समिति के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, मंत्री और समिति के सदस्य घटनास्थल का भी निरीक्षण कर सकते हैं, ताकि हादसे से जुड़े तथ्यों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि सुरक्षा मानकों का पालन किस स्तर तक किया गया था और कहीं किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हुई।

केंद्र सरकार ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष और व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाए और भविष्य में कर्मचारियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

विशाखापत्तनम स्टील प्लांट देश के प्रमुख इस्पात संयंत्रों में से एक है और यहां बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में हादसे की जांच रिपोर्ट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी