विरासत संरक्षण में यूनेस्को की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण : डॉ. एस जयशंकर

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में गहन सहयोग के माध्यम से वैश्विक शांति और समझ को बढ़ावा देने के यूनेस्को के उद्देश्यों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में, मानव जाति को अपने पूर्वजों की विरासत से लाभ हुआ है। जैसे-जैसे हम प्रगति और समृद्धि की साझा खोज में आगे बढ़ते हैं, यह आवश्यक है कि हम इस विरासत का पोषण करें, इस पर निर्माण करें और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं।

उन्होंने कहा कि विरासत संरक्षण में यूनेस्को की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और भारत द्वारा इसे लंबे समय से मान्यता प्राप्त है। हमने इसके प्रयासों में योगदान दिया है और इसकी सर्वोत्तम प्रथाओं से शक्ति प्राप्त की है। कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर होने के अलावा, भारत ने स्वयं दुनिया भर में कई संरक्षण और संवर्धन परियोजनाएं शुरू की हैं।

जयशंकर ने कहा कि इस जुड़ाव का एक प्रमुख आयाम अमूर्त विरासत का संरक्षण है। ऐसा करते हुए हम स्वीकार करते हैं कि परंपराएं, भाषाएं, रीति-रिवाज, संगीत, शिल्प कौशल, त्यौहार और प्रदर्शन कलाएं मानव विरासत के अमूल्य पहलू हैं। कई मायनों में ये संस्कृति की सबसे लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति हैं।

उन्होंने कहा कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में श्रीमद्भगवद्गीता और भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को शामिल करना वास्तव में उल्लेखनीय है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में हैदराबाद के साथ लखनऊ का जुड़ना भी इस देश में काफी सराहा गया है। अमूर्त विरासत की हर मान्यता का प्रभाव तत्काल निर्णय से कहीं ज्यादा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका काम न केवल सांस्कृतिक गौरव को जगाता है और परंपराओं को मजबूत करता है, बल्कि जीवन और आजीविका को भी प्रभावित करता है।

विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया मूलतः एक बहुलवादी परिदृश्य है, एक ऐसा परिदृश्य जिसकी समृद्धि उसकी विविधता और जटिलता में निहित है। समतल होने के बजाय, इसमें विशिष्टताओं और विशेषताओं का एक विशाल दायरा है, इसमें रचनात्मकता है जो पहचान, गौरव और इतिहास के केंद्र में है। सदियों से मानव जाति ने जो कुछ भी अर्जित किया है, उसकी पूरी सराहना तभी होगी जब उस विरासत को सावधानीपूर्वक पोषित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में चुनौतियां तब उत्पन्न होती हैं जब प्रभुत्व स्थापित करने, हाशिए पर डालने, खारिज करने या यहां तक कि उसे नष्ट करने के प्रयास किए जाते हैं। अमूर्त क्षेत्र में, यह सांस्कृतिक दावे का रूप ले सकता है जो पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक प्रशंसा के विरुद्ध है। पिछली कुछ शताब्दियों ने वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से देखा है, और कई समाज अभी भी उस युग के निशानों को सह रहे हैं।

जैसे-जैसे उपनिवेशवाद का अंत हुआ और दुनिया अपनी प्राकृतिक विविधता की ओर लौटने लगी, राजनीतिक और आर्थिक पुनर्संतुलन सामने आने लगा। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में दबी हुई आवाजें फिर से अभिव्यक्त होने लगीं, लेकिन यह प्रक्रिया तब तक अधूरी रहेगी जब तक सांस्कृतिक पुनर्संतुलन नहीं होगा। इसका अर्थ है घरेलू स्तर पर अमूर्त विरासत की सुरक्षा और यहां तक कि पुनरुद्धार, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा देना। इस संदर्भ में वैश्विक दक्षिण विशेष ध्यान देने योग्य है।

